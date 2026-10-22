i Trump hat Musk gebeten, die Einschränkungen bei der Nutzung des Satellitensystems Starlink durch die Ukraine aufzuheben. REUTERS/Evan Vucci Ausfälle in Ukraine Trump bat Musk um Stopp der Starlink-Beschränkungen Nach einem Anruf von Donald Trump an Elon Musk arbeitet das Starlink-System in der Ukraine wieder schneller, bleibt aber eingeschränkt. Von Newsdesk Heute 22.10.2026, 22:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

US-Präsident Donald Trump hat laut einem Bericht des "Wall Street Journal" den Milliardär und SpaceX-Chef Elon Musk angerufen. Dabei habe Trump ihn gebeten, die Einschränkungen bei der Nutzung des Satellitensystems Starlink durch die Ukraine aufzuheben. Die Zeitung beruft sich auf US-Beamte.

Das Weiße Haus und Musk reagierten zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Das Starlink-System habe am Donnerstag wieder normaler funktioniert, berichteten von der Zeitung zitierte US-amerikanische und ukrainische Beamte. Das sei kurz nach dem Gespräch zwischen Trump und Musk gewesen.

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Einige ukrainische Beamte sagten demnach, das System sei noch nicht vollständig wiederhergestellt, arbeite aber schneller als während der Einschränkungen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuvor erklärt, die Geschwindigkeit von Starlink sei für die Ukraine noch nicht wiederhergestellt.

Trump weiter unzufrieden

Er hoffe auf Gespräche mit US-Außenminister Marco Rubio in den kommenden Tagen. Trump sagte Musk laut dem Bericht, er sei frustriert darüber, dass die Geschwindigkeit des Systems weiterhin auf rund 160 Kilometer pro Stunde begrenzt sei. Die Ukraine nutzt Starlink für die Kommunikation an der Front und für Drohneneinsätze.

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Die Einschränkungen hätten Angriffe mit Drohnen und Einsätze zur Luftabwehr gegen Russland erschwert. Trump hat bestritten, an der Entscheidung über die Drosselung beteiligt gewesen zu sein. Rubio sagte am Mittwoch vor Journalisten, über den Zugang der Ukraine zu Starlink entschieden SpaceX und Musk, nicht das Weiße Haus.

Das Verhältnis zwischen Selenskyj und Washington hat sich zuletzt weiter verschlechtert. Trump kündigte einen Deal zum Kauf von russischem Diesel an und verzichtete auf neue Sanktionen gegen Moskau. Zudem forderte er Kiew auf, Angriffe auf russische Raffinerien einzustellen, und drängte die Ukrainer, Selenskyj abzulösen.