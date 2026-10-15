Startseite Nachrichten Ukraine
Ein ukrainischer Soldat der 47. Brigade bereitet an seiner Frontstellung ein Starlink-Satelliten-Internetsystem vor:
Ein ukrainischer Soldat der 47. Brigade bereitet an seiner Frontstellung ein Starlink-Satelliten-Internetsystem vor:
REUTERS
War es Sabotage?

Ukraine atmet auf: Starlink funktioniert wieder

Eine Drosselung von Starshield behinderte ukrainische Drohneneinsätze. Nun funktioniert der Satellitendienst wieder uneingeschränkt.
Von Newsdesk Heute
15.10.2026, 11:59
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Der für das ukrainische Militär wichtige Satelliten-Internetdienst Starlink funktioniert wieder ohne Einschränkungen.

Zuvor hatte eine Drosselung die Nutzung bei schnellen Bewegungen beeinträchtigt und damit auch Drohneneinsätze an der Front erschwert.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Mehr zum Thema

Wie aus Kreisen des ukrainischen Verteidigungsministeriums bekannt wurde, trat das Problem am Mittwoch auf.

Sobald sich verbundene Geräte mit mehr als 160 Kilometern pro Stunde bewegten, wurde die Satellitenverbindung gedrosselt.

Das stellte vor allem bei militärischen Drohnen ein Problem dar. Diese sind für ihre Steuerung und die Übertragung von Daten auf eine stabile Verbindung angewiesen.

Durch die Begrenzung konnten bestimmte Einsätze an der Front nicht wie geplant durchgeführt werden.

Auch interessant

Selenskyj: Ukraine feilt an Starlink-Alternative
Mit Internet aus dem All Geld verdienen
Starlink-Schock! Ukraine verliert Drohnen-Verbindung

Inzwischen soll Starlink auch bei Geschwindigkeiten über 160 Kilometern pro Stunde wieder uneingeschränkt funktionieren.

Die konkrete Ursache für die Störung ist jedoch weiterhin unklar. Das ukrainische Verteidigungsministerium bemüht sich den Angaben zufolge um eine Erklärung. In den vergangenen Wochen gab es erhebliche Sabotage-Vorfälle gegen Bodenstationen des Satelliten-Netzwerks in Europa, die mutmaßlich von russischen Geheimdiensten gesteuert wurden.

red, 15.10.2026, 11:59
Mehr zum Thema
Starlink Störung Ukraine-Krieg Drohne

Weiterlesen

Weitere Storys
Ukraine SpaceX Internet
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote