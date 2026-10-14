i Fünf ukrainische Soldaten wurden bei Charkiw erschossen. (Symbolbild) istock War es ein russischer Trupp? Blutbad in Ukraine – fünf Soldaten in Haus erschossen Fünf ukrainische Soldaten wurden bei Charkiw erschossen. Die Ermittler vermuten einen russischen Sabotagetrupp. Von Newsdesk Heute 14.10.2026, 19:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Fünf ukrainische Soldaten sind im Osten des Landes durch Schüsse getötet worden. Die Männer hielten sich in einem Wohnhaus im Landkreis Charkiw auf, als ein bislang unbekannter Täter das Feuer auf sie eröffnete. Für die Soldaten kam jede Hilfe zu spät, sie erlagen ihren Verletzungen.

Verdacht auf russischen Sabotagetrupp

Wie die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte, ereignete sich die Tat bereits am Dienstag hinter der Frontlinie. Die Behörden haben eine Fahndung nach dem Schützen eingeleitet.

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Die Ermittler gehen mehreren möglichen Hintergründen nach. Dabei wird insbesondere untersucht, ob der Täter Mitglied einer russischen Aufklärungs- und Sabotageeinheit sein könnte.

Motiv weiterhin unklar

Wer die fünf Soldaten erschossen hat und was hinter der Tat steckt, ist derzeit offen. Zu weiteren möglichen Motiven machten die Behörden keine Angaben.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als viereinhalb Jahren gegen die großangelegte russische Invasion.