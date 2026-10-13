i Wolodymyr Selenskyj ärgert sich über seine westlichen Verbündete. REUTERS Keine Warnung vor Raketen Selenskyj erhebt schwere Vorwürfe gegen Verbündete Nach einem russischen Raketenangriff auf Kiew kritisiert Präsident Selenskyj die westlichen Partner. Eine rechtzeitige Warnung sei ausgeblieben. Von Newsdesk Heute 13.10.2026, 20:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj übt nach den jüngsten russischen Raketenangriffen auf die Hauptstadt Kiew scharfe Kritik an den westlichen Verbündeten. Diese hätten die Ukraine nicht rechtzeitig vor der Attacke gewarnt, erklärte er am Dienstag auf Telegram.

"Zu diesem Angriff gab es leider keine Vorwarnung von unseren Partnern", so Selenskyj. Informationen über den Abschuss russischer ballistischer Raketen seien entscheidend, um Menschenleben zu retten.

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Selenskyj fordert mehr Unterstützung

Besonders deutlich wurde der Präsident bei seiner Kritik an der internationalen Unterstützung. "Direkte oder indirekte Unterstützung Russlands, die Behinderung der Hilfe für die Ukraine und die Erschwerung des Schutzes vor ballistischen Angriffen - all das trägt definitiv nicht zum Frieden bei", erklärte er.

Konkrete Staaten nannte Selenskyj nicht. Er betonte allerdings, dass die Ukraine ein starkes Amerika, ein starkes Europa und Verbündete brauche, die tatsächlich helfen. Gleichzeitig forderte er mehr Druck auf Russland.

Die Ukraine ist bei der Abwehr russischer Angriffe stark auf Aufklärungsdaten des US-Militärs und anderer NATO-Staaten angewiesen. Auch die ukrainischen Luftstreitkräfte wollen nun klären, weshalb eine rechtzeitige Warnung ausgeblieben ist.

Vier Tote und 41 Verletzte in Charkiw

Selenskyj sprach von einem "hinterhältigen ballistischen Angriff" auf Kiew. Insgesamt fünf russische Raketen hätten zivile Infrastruktur getroffen.

Die Bilder des Tages i ?

Auch die ostukrainische Großstadt Charkiw wurde erneut zum Ziel russischer Angriffe. Nach Angaben des Präsidenten kamen dabei vier Menschen ums Leben, weitere 41 wurden verletzt. Ein Wohnhaus wurde bei der Attacke zerstört. Rettungskräfte suchten weiterhin nach Menschen, die unter den Trümmern verschüttet sein könnten.