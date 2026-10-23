i US-First-Lady Melania Trump hat eine Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine in der von Russland kontrollierten Stadt Oleschky erreicht. REUTERS/Umit Bektas Hoffnung für Oleschky Melania Trump fädelte Waffenruhe in der Ukraine ein Ein Waffenstillstand in Oleshky soll ab 29. Oktober humanitäre Hilfe und Evakuierungen für die verbliebene Bevölkerung ermöglichen. Von Newsdesk Heute 23.10.2026, 18:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

US-First-Lady Melania Trump hat eine Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine in der von Russland kontrollierten Stadt Oleschky erreicht. Sie soll am 29. Oktober beginnen, teilte das Weiße Haus am Freitag mit. In der südukrainischen Stadt, die seit Februar 2022 von russischen Truppen besetzt ist, verschärft sich die Lebensmittelkrise.

"Beide Nationen haben vereinbart, alle militärischen Handlungen in Oleschky vorübergehend einzustellen, damit humanitäre Hilfe in die Stadt gelangen und die Evakuierung von Zivilisten über einen festgelegten sicheren Korridor vorbereitet werden kann", hieß es in einer Erklärung des Weißen Hauses. Der ukrainische Verhandlungsführer David Arakhamia schrieb auf Telegram, der humanitäre Einsatz werde beginnen, sobald die Waffenruhe in Kraft sei.

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Das Abkommen sei das Ergebnis eines längeren Prozesses unter Beteiligung von Melania Trump und Papst Leo. Es soll einen humanitären Korridor für die Ausreise der Bewohner schaffen und Hilfslieferungen ermöglichen. Der Kreml begrüßte die Vereinbarung. Es werde einige Tage dauern, die Waffenruhe auszuarbeiten. Russland würdigte Melania Trumps Rolle und erklärte, US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin hätten Einzelheiten besprochen. Weitere Details zum Einsatz nannten weder Moskau noch Washington.

Der Kreml hatte bereits Anfang der Woche erklärt, an einer Verbesserung der humanitären Lage in Oleschky zu arbeiten. Putin hatte dem Papst zuvor seine Bereitschaft zur Zusammenarbeit in dieser Frage mitgeteilt. Die Einigung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem US-Präsident Trump den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu einer Vereinbarung mit Putin drängt. Der Krieg begann 2022 mit dem russischen Einmarsch in die Ukraine.

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"Lage in Oleschky ist katastrophal"

Melania Trump setzt sich seit längerem dafür ein, dass Russland während des Krieges verschleppte ukrainische Kinder zu ihren Familien zurückkehren können. "Die Lage in Oleschky ist katastrophal. Oleschky ist eine Frontstadt am Rande einer Katastrophe. Die verbliebene Bevölkerung besteht vor allem aus älteren Menschen, die dringend medizinische Betreuung, Medikamente, Lebensmittel und sauberes Wasser benötigen", sagte Melania Trump laut der Erklärung. Während der Waffenruhe sollen zivile Teams beider Länder die Bewohner zu Hause besuchen. Sie sollen außerdem den Transport jener organisieren, die nach Russland oder in die Ukraine ausreisen wollen.

Eine nicht näher genannte US-Medienorganisation soll die Teams begleiten und den Ablauf dokumentieren, erklärte die First Lady. Der rechtsgerichtete Sender Newsmax berichtete, seine Kameras würden "exklusiven Zugang erhalten, um den Einsatz zu dokumentieren". Oleschky liegt am Dnipro gegenüber der von der Ukraine kontrollierten Stadt Cherson. Vor dem Krieg lebten dort rund 24.000 Menschen. Heute sind es laut dem Weißen Haus noch etwa 1.700 bis 2.000, vor allem ältere Menschen und rund 50 Kinder.

Nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms seien etwa 90 Prozent der Stadt überflutet worden. Melania Trump und ihr Vertreter hätten direkt mit der russischen und der ukrainischen Führung die Bedingungen für die örtlich begrenzte Waffenruhe ausgearbeitet, hieß es in der Erklärung. "Bewohner, die ausreisen möchten, erhalten abgestimmte Unterstützung und werden an ihr gewünschtes Ziel gebracht. Ich gehe davon aus, dass einige nach Russland und andere in die Ukraine wollen", sagte Melania Trump.