i US-Präsident Donald Trump kündigte einen "umfassenden Deal" mit Wladimir Putin an. REUTERS/Elizabeth Frantz Geheim-Treffen im Weißen Haus "Wird Europa umfassen" – Trump sagt Deal mit Putin an US-Präsident Donald Trump stellt ein großes Abkommen mit Russland in Aussicht. Dieses könnte weit über die Ukraine hinausgehen. Von Michael Rauhofer-Redl 06.11.2026, 14:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

US-Präsident Donald Trump sorgt mit einer überraschenden Ankündigung für Aufsehen. Der Republikaner stellte am Donnerstag einen "sehr großen" Deal mit Russland in Aussicht. Dieser könnte nicht nur Auswirkungen auf die Ukraine haben, sondern sogar ganz Europa betreffen.

"Er wird mehr als die Ukraine umfassen, und ich könnte sogar sagen, dass er ganz Europa umfassen könnte", erklärte Trump laut AFP vor Journalisten im Oval Office.

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Geheimes Treffen mit Kreml-Berater

Zuvor hatte der US-Präsident unangekündigt den russischen Kreml-Berater Kirill Dmitrijew im Weißen Haus in Washington empfangen. Worüber die beiden konkret gesprochen haben, wollte Trump allerdings nicht verraten.

"Ich kann Ihnen nicht sagen, worüber ich gesprochen habe", erklärte der 80-Jährige. Gleichzeitig zeigte er sich überzeugt, dass eine Einigung bevorstehe: "Es wird eine Übereinkunft geben, es wird eine große Übereinkunft geben."

Trump legte sogar noch nach: "Es wird ein großes, schönes Abkommen werden, und alle werden begeistert sein." Konkrete Details zu möglichen Vereinbarungen nannte er nicht.

Melania Trump setzt sich für Waffenruhe ein

Auch First Lady Melania Trump schaltete sich am Donnerstag in die diplomatischen Bemühungen ein. Sie empfing Vertreter aus Moskau und Kiew im Weißen Haus, darunter auch Kreml-Berater Dmitrijew.

Dabei sprach sie sich für eine dauerhafte Waffenruhe in der Ukraine aus. Als mögliches Vorbild nannte sie eine sechstägige Feuerpause in der ukrainischen Stadt Oleschky, die am vergangenen Sonntag zu Ende gegangen war.

Für diese Waffenruhe hatte sich Melania Trump persönlich eingesetzt. Es handelte sich laut den vorliegenden Angaben um die längste Feuerpause seit Beginn des russischen Angriffskrieges vor mehr als viereinhalb Jahren.

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Ukraine bei Trump-Gespräch außen vor

Bemerkenswert: Während Melania Trump sowohl russische als auch ukrainische Vertreter empfing, führte ihr Ehemann seine Gespräche offenbar ausschließlich mit der russischen Seite. Ein Treffen mit den ukrainischen Vertretern habe es nicht gegeben, bestätigte Trump.

Ob und wann das angekündigte Abkommen tatsächlich zustande kommen könnte, blieb offen. Auch welche konkreten Folgen ein solcher Deal für Europa hätte, ließ der US-Präsident unbeantwortet.