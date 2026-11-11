i Kühlsysteme in Supermärkten standen zuletzt im Fokus von Hackerattacken. iStock Frankreich hat Verdacht Kühlsysteme gehackt – Iran weist Schuld von sich Hacker manipulierten in Frankreich Hunderte Kühlsysteme, sogar Brände brachen aus. Paris beschuldigt den Iran und droht mit Konsequenzen. Von Newsdesk Heute 11.11.2026, 06:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein großangelegter Hackerangriff auf Kühlsysteme in Frankreich sorgt für heftige diplomatische Spannungen. Die französische Regierung macht eine Cybereinheit der iranischen Revolutionsgarde für die Attacken verantwortlich. Der Iran weist die Vorwürfe entschieden zurück und spricht von einer gezielten Rufschädigung.

Hacker drehten Temperaturen hoch

In der Nacht auf den 12. Oktober sollen Cyberkriminelle die Kontrolle über vernetzte Kühlsysteme an rund 700 Standorten in Frankreich übernommen haben, darunter zahlreiche Supermärkte.

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Die Angreifer stellten die Temperaturen aus der Ferne auf extrem hohe Werte und deaktivierten gleichzeitig die Alarmsysteme. Die Folgen waren gravierend: In rund 20 Fällen brachen sogar Brände aus. Große Mengen an Lebensmitteln mussten entsorgt werden.

Auch andere europäische Länder waren von ähnlichen Attacken betroffen. Österreich blieb von den Angriffen verschont.

Iran spottet über Frankreichs Kühlschränke

Die französische Regierung bestellte den iranischen Botschafter in Paris ins Außenministerium ein. Dort musste er sich zu den schweren Vorwürfen erklären.

Aus Teheran kam eine scharfe Reaktion. Das iranische Außenministerium bezeichnete die Anschuldigungen als "verantwortungslos und lächerlich". Sie würden lediglich darauf abzielen, dem Ansehen des Landes und seinen internationalen Beziehungen zu schaden.

Irans Außenminister Abbas Araghtschi legte auf der Plattform X nach. Die französische Regierung sei nicht einmal in der Lage, ihre Kühlschränke zu verwalten, geschweige denn die Beschwerden der eigenen Bevölkerung zu lösen. Stattdessen schiebe sie die Verantwortung für ihr Versagen anderen zu.

Frankreich droht mit geheimen Maßnahmen

Frankreichs Außenminister Jean-Noel Barrot kündigte unterdessen eine harte Reaktion an. Neben zusätzlichen EU-Sanktionen stellte er weitere Strafmaßnahmen in Aussicht, darunter auch solche, über die man nicht öffentlich sprechen werde.

Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Laut Barrot habe Frankreich noch nie einen Cyberangriff mit einem derartigen Sabotageausmaß erlebt.

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Weitere Hackerangriffe werden untersucht

Die französischen Behörden prüfen derzeit, ob der Iran auch hinter anderen Cyberattacken steckt. Betroffen waren unter anderem das Kühlsystem des französischen Blutspendedienstes, eine Regionalbank und die Steuerbehörde.

Ob diese Angriffe ebenfalls auf das Konto iranischer Hacker gehen, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen.