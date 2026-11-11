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Auch NATO-Kampfjets stiegen auf. (Symbolbild)
Auch NATO-Kampfjets stiegen auf. (Symbolbild)
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Schock in Lettland und Litauen

Drohnen-Alarm! Hunderttausende flüchten in Schutzräume

Drohnenalarm in zwei NATO-Staaten! Hunderttausende Menschen mussten Schutz suchen. Auch Kampfjets stiegen auf.
Von Newsdesk Heute
11.11.2026, 08:20
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Hunderttausende Menschen in Lettland und Litauen mussten am Mittwochfrüh Schutz suchen. Unbekannte Drohnen hatten den Luftraum der beiden NATO-Staaten verletzt. Daraufhin rückten Kampfjets der NATO-Luftraumüberwachung aus.

Die Behörden riefen in mehreren Regionen dazu auf, Schutzräume aufzusuchen. Die Flugobjekte waren über Russland oder Belarus in den Luftraum gelangt, wie Medien berichten. Auch die litauische Großstadt Kaunas mit rund 300.000 Einwohnern war von der Warnung betroffen. Verletzte wurden zunächst nicht gemeldet.

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Auch Finnland reagiert

Unterdessen verhängte Finnland im östlichen Finnischen Meerbusen vorübergehende Beschränkungen für den Flug- und Schiffsverkehr. Damit sollen mögliche Drohnen abgewehrt und Unbeteiligte geschützt werden.

Hintergrund sind ukrainische Angriffe auf russische Ölanlagen an der Ostsee. Dabei waren zuletzt wiederholt Drohnen von ihrer Route abgekommen und über benachbarte NATO-Staaten geflogen.

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Angst vor Ausweitung des Krieges

Die Zwischenfälle verstärken die Sorge, dass sich der Ukraine-Krieg auf weitere Länder ausbreiten könnte. Russland wirft Kiew vor, den NATO-Luftraum gezielt für Angriffe zu nutzen. Die Ukraine macht hingegen russische Störsender für fehlgeleitete Drohnen verantwortlich. Die betroffenen NATO-Länder sehen die Schuld bei Moskau.

red, 11.11.2026, 08:20
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