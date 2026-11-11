i Tausende Menschen sind auf El Hierro gelandet. REUTERS/Borja Suarez Spanische Insel vor Kollaps Notstand ausgerufen – hier droht jetzt zweites Ceuta Tausende Migranten erreichen die Kanareninsel El Hierro. Spanien ruft den Migrationsnotstand aus und stellt Millionen an Soforthilfe bereit. Von Newsdesk Heute 11.11.2026, 07:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf der spanischen Kanareninsel El Hierro spitzt sich die Lage dramatisch zu. Tausende Migranten erreichen seit Tagen in überfüllten Holzbooten die Küste. Allein seit Anfang November sollen laut Regionalpräsident Fernando Clavijo rund 7.500 Menschen angekommen sein. Zum Vergleich: Auf der kleinen Atlantikinsel leben gerade einmal rund 11.400 Einwohner.

Die spanische Regierung hat am Dienstag (10. November) reagiert und den Migrationsnotstand für die Kanarischen Inseln ausgerufen. Rund 16 Millionen Euro werden für zusätzliche Hilfsmaßnahmen bereitgestellt. Für Ministerpräsident Pedro Sánchez wird die Krise damit auch politisch immer brisanter.

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Kleine Insel völlig überfordert

Besonders angespannt ist die Situation im Fischerdorf La Restinga im Süden von El Hierro. Dort treffen täglich sogenannte Cayucos ein, traditionelle Fischerboote, mit denen Migranten die gefährliche Atlantikroute von Westafrika nach Europa zurücklegen.

Die Infrastruktur der Insel ist auf einen derartigen Ansturm nicht vorbereitet. Das kleine Krankenhaus stößt an seine Grenzen, Rettungskräfte arbeiten am Limit. Auch der öffentliche Verkehr leidet: Auf El Hierro stehen lediglich rund 40 Busse zur Verfügung.

Regionalpräsident Clavijo bezeichnete die Situation als nicht mehr tragbar und forderte dringend Unterstützung aus Madrid. Nun sollen zusätzliche Polizisten, medizinisches Personal und Rettungsschiffe auf die Insel geschickt werden. Auch ein Feldspital ist geplant.

Sánchez droht zweite Ceuta-Krise

Die Ereignisse erinnern an die Migrationskrise in der spanischen Exklave Ceuta. Dort hatten im Sommer Zehntausende Migranten innerhalb kürzester Zeit die Grenze überquert. Die Regierung von Pedro Sánchez geriet wegen ihres Krisenmanagements massiv unter Druck.

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Nun droht dem Regierungschef kurz vor der Parlamentswahl am 29. November eine neuerliche politische Auseinandersetzung. Die konservative Volkspartei PP fordert strengere Grenzkontrollen. Auch die rechte Vox-Partei greift Sánchez scharf an.

Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo kritisiert vor allem die Verlegung von Migranten auf das spanische Festland. Die Regierung dürfe das Problem nicht einfach über ganz Spanien verteilen.

Die Sozialisten halten dagegen. Minister Ángel Víctor Torres betont, dass die Kanaren nicht zu einem "Gefängnis für Migranten" werden dürften. Die Verantwortung müsse das gesamte Land tragen.

Hunderte Migranten bereits ausgeflogen

Um die Lage auf El Hierro zu entschärfen, hat Madrid bereits die Luftwaffe eingesetzt. Mehr als 300 Migranten wurden am Wochenende auf das spanische Festland gebracht.

Doch die Zahl der ankommenden Boote bleibt hoch. Als Gründe gelten günstigere Meeresbedingungen und eine geringere Überwachung der Küsten Westafrikas. Besonders aus Senegal und Gambia machen sich derzeit viele Menschen auf den Weg.

Die Überfahrt ist lebensgefährlich. Die Boote legen teilweise mehr als 2.000 Kilometer auf dem offenen Atlantik zurück. Immer wieder kommt es zu tödlichen Unglücken.