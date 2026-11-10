Grenz-Alarm! Darum kontrolliert Österreich jetzt scharf

Scharfe Grenzkontrollen und Stau vor der slowenisch-österreichischen Grenze! Ein "Heute"-Leserreporter wartete am frühen Dienstag rund 20 Minuten bei der Einreise nach Österreich – trotz EU-Grenze und Schengenabkommen. Das ist der Grund.
Der Leser befand sich am Dienstag gegen 9.30 Uhr beim Grenzübergang Spielfeld–Šentilj. Vor der Einreise in die Steiermark musste sich der Wiener aber gedulden, denn: "Jedes Fahrzeug wurde streng kontrolliert."
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Wie in einem Leserreporter-Video zu sehen ist, wurde unter anderem ein Fahrzeug mit kroatischen Kennzeichen genau durchkämmt. "Dabei sahen die beiden Insassen, zwei ältere Personen, überhaupt nicht suspekt aus", so der Leser.
Österreich führt derzeit Grenzkontrollen zu Slowenien durch, um illegale Migration, Schlepperkriminalität und grenzüberschreitende Kriminalität zu bekämpfen. Die Kontrollen wurden zuletzt im September 2026 um weitere sechs Monate verlängert und gelten aktuell bis 15. März 2027.
Es soll verhindert werden, dass Menschen unerlaubt über Slowenien einreisen. Die Polizei will durch die EU-Grenzkontrollen Schleusernetzwerke und illegale Grenzübertritte leichter aufdecken.
Österreich verweist zusätzlich auf Risiken durch organisierte Kriminalität und Terrorismus. Trotz deutlich gesunkener Migrationszahlen möchte das Innenministerium die Kontrollen vorerst beibehalten.
Beide Länder – Österreich und Slowenien – gehören zum Schengenraum, in dem normalerweise keine systematischen Binnengrenzkontrollen stattfinden. Bei ernsthaften Bedrohungen der öffentlichen Ordnung oder inneren Sicherheit dürfen Staaten allerdings vorübergehend Kontrollen wiedereinführen.
Österreich setzt inzwischen stärker auf flexible, stichprobenartige Kontrollen statt auf durchgehende Überprüfungen aller Fahrzeuge. Trotzdem können bei der Einreise aus Slowenien Wartezeiten entstehen. Reisende sollten einen gültigen Reisepass oder Personalausweis mitführen.
Kurz gesagt: Die aktuellen Kontrollen sind keine Reaktion auf einen neuen konkreten Zwischenfall in Slowenien, sondern die Fortsetzung einer länger bestehenden österreichischen Sicherheits- und Migrationspolitik.