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Ein "Heute"-Leserreporter wartete am frühen Dienstag rund 20 Minuten bei der Einreise nach Österreich – trotz EU-Grenze und Schengenabkommen.
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Trotz EU und Schengen

Grenz-Alarm! Darum kontrolliert Österreich jetzt scharf

An der Grenze zu Slowenien kam es am Dienstag zu scharfen Kontrollen. Ein Wiener wunderte sich, immerhin handelt es sich um eine EU-Grenze.
Von Community Heute
10.11.2026, 22:00
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Scharfe Grenzkontrollen und Stau vor der slowenisch-österreichischen Grenze! Ein "Heute"-Leserreporter wartete am frühen Dienstag rund 20 Minuten bei der Einreise nach Österreich – trotz EU-Grenze und Schengenabkommen. Das ist der Grund.

Video zeigt Stau und Kontrollen

Der Leser befand sich am Dienstag gegen 9.30 Uhr beim Grenzübergang Spielfeld–Šentilj. Vor der Einreise in die Steiermark musste sich der Wiener aber gedulden, denn: "Jedes Fahrzeug wurde streng kontrolliert."

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Wie in einem Leserreporter-Video zu sehen ist, wurde unter anderem ein Fahrzeug mit kroatischen Kennzeichen genau durchkämmt. "Dabei sahen die beiden Insassen, zwei ältere Personen, überhaupt nicht suspekt aus", so der Leser.

Darum Kontrollen an EU-Grenze

Österreich führt derzeit Grenzkontrollen zu Slowenien durch, um illegale Migration, Schlepperkriminalität und grenzüberschreitende Kriminalität zu bekämpfen. Die Kontrollen wurden zuletzt im September 2026 um weitere sechs Monate verlängert und gelten aktuell bis 15. März 2027.

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Es soll verhindert werden, dass Menschen unerlaubt über Slowenien einreisen. Die Polizei will durch die EU-Grenzkontrollen Schleusernetzwerke und illegale Grenzübertritte leichter aufdecken.

Österreich verweist zusätzlich auf Risiken durch organisierte Kriminalität und Terrorismus. Trotz deutlich gesunkener Migrationszahlen möchte das Innenministerium die Kontrollen vorerst beibehalten.

Aber gilt nicht Schengen?

Beide Länder – Österreich und Slowenien – gehören zum Schengenraum, in dem normalerweise keine systematischen Binnengrenzkontrollen stattfinden. Bei ernsthaften Bedrohungen der öffentlichen Ordnung oder inneren Sicherheit dürfen Staaten allerdings vorübergehend Kontrollen wiedereinführen.

    Was bedeutet das für Autofahrer?

    Österreich setzt inzwischen stärker auf flexible, stichprobenartige Kontrollen statt auf durchgehende Überprüfungen aller Fahrzeuge. Trotzdem können bei der Einreise aus Slowenien Wartezeiten entstehen. Reisende sollten einen gültigen Reisepass oder Personalausweis mitführen.

    Kurz gesagt: Die aktuellen Kontrollen sind keine Reaktion auf einen neuen konkreten Zwischenfall in Slowenien, sondern die Fortsetzung einer länger bestehenden österreichischen Sicherheits- und Migrationspolitik.

    red, 10.11.2026, 22:00
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