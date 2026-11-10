Nur 10 Grad! Eiskalter Wiener schwimmt in der Donau

Brrr, da wird einem schon beim Zuschauen kalt! Während die meisten Wiener bei den herbstlichen Temperaturen lieber zu Schal und Winterjacke greifen, ist für einen Mann die Badesaison noch lange nicht vorbei zu sein. Am Montag, dem 9. November, wagte sich der Hartgesottene bei gerade einmal zwölf Grad Außentemperatur am "Copa Beach" in die Neue Donau. Besonders frostig: Das Wasser hatte nur zehn Grad!
Werde Whatsapp-Leserreporter unter der Nummer 0670 400 400 4 und kassiere 50 Euro für dein Foto in der Tageszeitung oder dein Video auf Heute.at!
Während andere bei diesen Temperaturen lieber im Warmen bleiben, ließ sich der Wiener von der Kälte nicht abschrecken. Trotz der niedrigen Temperaturen ging es für ihn ins kühle Nass. Ein Leserreporter sah das Badevergnügen und nahm sofort ein Video mit seiner Handykamera auf.
Doch das Baden bei solchen Temperaturen ist nicht ungefährlich. Besonders bei kaltem Wasser kann der Körper rasch auskühlen. Auch ein plötzlicher Kälteschock kann für Schwimmer gefährlich werden.
Für die meisten Wiener dürfte die Badesaison längst Geschichte sein. Doch der mutige Schwimmer zeigt, dass sich nicht jeder von den herbstlichen Temperaturen abschrecken lässt. Während draußen gerade einmal zwölf Grad herrschten und das Donauwasser auf zehn Grad abgekühlt war, gönnte sich der Mann trotzdem seine Runde im Wasser.