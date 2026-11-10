Polizei schnappt Kokain-Dealer mitten in Wien

Erfolgreicher Schlag gegen die Drogenszene in Wien! Am Montagnachmittag wurden Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) gegen 15.10 Uhr in Ottakring auf einen mutmaßlichen Drogendeal aufmerksam. Die Polizisten hielten daraufhin zwei Männer an.
Ein 25-jähriger Albaner steht im Verdacht, einem 35-jährigen Österreicher Kokain verkauft zu haben. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Ermittler beim mutmaßlichen Dealer 2,6 Gramm Kokain sowie 1.050 Euro Bargeld. Die Drogen und das Geld wurden vorläufig sichergestellt.
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Auch bei dem 35-Jährigen wurden die Beamten fündig: Er hatte 0,9 Gramm Kokain bei sich. Gegenüber der Polizei belastete der Mann den mutmaßlichen Verkäufer schwer. Demnach soll er bereits in den vergangenen Monaten mehrfach Drogen bei dem 25-Jährigen gekauft haben.
Der Verdächtige verweigerte die Aussage. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt eingeliefert. Der 35-jährige Käufer wurde auf freiem Fuß angezeigt.