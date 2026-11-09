Wilder Streit zwischen Autofahrer und E-Scooter-Lenker

Aufregung am Sonntagabend in der Grundsteingasse in Wien-Ottakring! Ein E-Scooter-Lenker war dort auf der Straße unterwegs, mehrere entgegenkommende Autofahrer mussten abbremsen. Schließlich kam es zu einem Streit zwischen dem Scooter-Fahrer und einem Autolenker.
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Wie in einem Leserreporter-Video zu sehen ist, geriet der E-Scooter-Lenker mit dem Autofahrer in eine verbale Auseinandersetzung auf offener Straße. Mehrere Verkehrsteilnehmer warteten zeitgleich ungeduldig darauf, dass der Verkehr weiterfließt.
Besonders brisant: In der Grundsteingasse darf der Fahrstreifen von Radfahrern und E-Scooter-Lenkern in beide Richtungen benutzt werden. Für Autos gilt hingegen eine Einbahnregelung. Der E-Scooter-Fahrer soll sich darüber beschwert haben, dass er nicht an den Autos vorbeifahren könne.
Die Autofahrer hingegen beanstandeten, dass der Zweirad-Lenker den Verkehr behindere. "Er ist uns entgegengekommen. Die Straße war zwar für Fahrräder in beide Richtungen freigegeben, aber er hätte auch vorbeifahren können. Stattdessen hat er die ganze Straße blockiert, weil er angeblich nicht durch kann und die Autos nicht durchgelassen", so ein Leserreporter gegenüber "Heute".
Die Situation sorgte schließlich für hitzige Diskussionen. Nach dem verbalen Streit baten die Autofahrer den Sooter-Lenker, sich von der Straße zu entfernen. Kurz darauf konnte die Fahrt für alle fortgeführt werden.