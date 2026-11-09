Mit eigenem Hashtag! Wiener XXL-Mascherl hinter Glas

Weihnachts-Wirbel in der Wiener City! Das berühmte rote XXL-Mascherl an der Kärntner Straße fällt heuer aus. Neue behördliche Auflagen machen eine Anbringung an der Fassade für das Modehaus Popp & Kretschmer unmöglich. Doch die Betreiber lassen sich ihren Weihnachtszauber nicht ganz nehmen.
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Statt wie gewohnt über der Straße zu leuchten, wurde die riesige rote Schleife nun im Inneren des Modehauses aufgestellt. In den Schaufenstern prangt der Schriftzug "#FreeTheBow" – auf Deutsch etwa "Befreit die Schleife".
Am Montagvormittag wurden die Vorhänge der Schaufenster entfernt und der Blick auf die ungewöhnliche Weihnachtsdekoration freigegeben. Laut einer "Heute"-Leserin sind zahlreiche Touristen vor der Auslage gestanden und diskutierten über das berühmte Mascherl.
Wie "Heute" bereits berichtete, hätte das Modehaus für die Anbringung der Schleife auf eigene Kosten einen täglichen Ordnerdienst bereitstellen müssen – und das von Montag bis Sonntag. Zusätzlich hätte die Beleuchtung bei zu großem Besucherandrang in Absprache mit der Polizei gedimmt oder sogar vollständig abgeschaltet werden müssen.
Für das Unternehmen waren diese Bedingungen finanziell und organisatorisch nicht umsetzbar. Dabei betont das Modehaus, dass nach seinem Kenntnisstand seit der erstmaligen Anbringung im Jahr 2009 niemand im Zusammenhang mit der Weihnachtsdekoration zu Schaden gekommen sei.
Ganz aufgeben möchte das Unternehmen seine Weihnachtstradition allerdings nicht. Die Betreiber hoffen weiterhin auf eine gemeinsame Lösung mit der Stadt Wien, damit das XXL-Mascherl in den kommenden Jahren wieder an seinen gewohnten Platz zurückkehren kann.
Bis dahin bleibt die rote Schleife hinter Glas – und sorgt mit #FreeTheBow zumindest für Gesprächsstoff.