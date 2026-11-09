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Am Montag sorgte der LKW für Chaos im Öffi-Verkehr.
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Lkw beschädigt Oberleitung

Öffi-Chaos in Wien! Mehrere Bim-Linien betroffen

Ein Lkw sorgte am Montag für Probleme im Wiener Straßenbahnverkehr. Mehrere Linien können nicht regulär fahren.
Von Justine Gull
09.11.2026, 12:52
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Öffi-Ärger in Wien! Ein Lkw beschädigte am Montag im Haltestellenbereich Friedrich-Engels-Platz eine Fahrleitung. Die Folge: Gleich mehrere Straßenbahnlinien sind von Einschränkungen betroffen. Fahrgäste müssen sich auf Umleitungen und Unterbrechungen einstellen.

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Diese Bim-Linien sind betroffen

Die Linie 2 fährt derzeit nur zwischen Dornbach und Rebhanngasse. Eine Weiterfahrt bis zur Bruno-Marek-Allee ist möglich. Auch auf der Linie 12 gibt es Änderungen: Die Straßenbahn wird in beiden Fahrtrichtungen zwischen Bruno-Marek-Allee und Wallensteinplatz über die Strecken der Linien O und 5 umgeleitet.

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Besonders betroffen ist die Linie 31. Zwischen Floridsdorf S U und Wexstraße ist der Betrieb eingestellt. Als Alternative empfehlen die Wiener Linien die U-Bahn-Linien U4 und U6. Laut der Betriebsinformation sollen die Einschränkungen voraussichtlich bis 14 Uhr andauern.

Gul, 09.11.2026, 12:52
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