Öffi-Chaos in Wien! Mehrere Bim-Linien betroffen

Öffi-Ärger in Wien! Ein Lkw beschädigte am Montag im Haltestellenbereich Friedrich-Engels-Platz eine Fahrleitung. Die Folge: Gleich mehrere Straßenbahnlinien sind von Einschränkungen betroffen. Fahrgäste müssen sich auf Umleitungen und Unterbrechungen einstellen.
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Die Linie 2 fährt derzeit nur zwischen Dornbach und Rebhanngasse. Eine Weiterfahrt bis zur Bruno-Marek-Allee ist möglich. Auch auf der Linie 12 gibt es Änderungen: Die Straßenbahn wird in beiden Fahrtrichtungen zwischen Bruno-Marek-Allee und Wallensteinplatz über die Strecken der Linien O und 5 umgeleitet.
Besonders betroffen ist die Linie 31. Zwischen Floridsdorf S U und Wexstraße ist der Betrieb eingestellt. Als Alternative empfehlen die Wiener Linien die U-Bahn-Linien U4 und U6. Laut der Betriebsinformation sollen die Einschränkungen voraussichtlich bis 14 Uhr andauern.