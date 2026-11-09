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Am Sonntagabend rückte die Polizei nach Favoriten aus.
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Opfer landet im Spital

Trio attackiert Mann (27) – Brutaler Raub in Wien

Ein 27-Jähriger wurde am Sonntagabend in der Favoritenstraße von drei Unbekannten attackiert. Das Opfer musste ins Spital gebracht werden.
Von Justine Gull
09.11.2026, 13:06
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Brutaler Raubüberfall in Wien! Am Sonntagabend wurde ein 27-Jähriger in der Favoritenstraße Opfer einer gewaltsamen Attacke. Gegen 18.20 Uhr erstattete der Mann in der Polizeiinspektion am Hauptbahnhof Anzeige gegen drei unbekannte Täter.

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Frau lenkte Opfer mit Gespräch ab

Nach Angaben des 27-Jährigen wurde er zunächst von einer Frau in ein Gespräch verwickelt. Plötzlich sollen zwei Männer versucht haben, ihm seinen Rucksack zu entreißen. Dabei wurde der junge Mann attackiert und verletzt, wie die Pressestelle der Polizei gegenüber "Heute" erklärt.

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Nach der Anzeigenerstattung musste das Opfer zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

WEGA fahndete nach Tätern

Die Polizei leitete umgehend eine Sofortfahndung ein, an der auch die WEGA beteiligt war. Im Zuge des Einsatzes wurde eine Person angehalten. Ein Zusammenhang mit der Tat konnte allerdings nicht nachgewiesen werden.

    Die Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Süd, laufen. Von den drei mutmaßlichen Tätern fehlt bislang jede Spur.

    Gul, 09.11.2026, 13:06
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