Drama bei S-Bahn-Station – Rettung reanimiert Mann

Dramatische Szenen spielten sich am Montag gegen 16.30 Uhr im Bereich der S-Bahn-Station Traisengasse im 20. Wiener Bezirk ab! Ein 67-jähriger Mann musste dort von Rettungskräften reanimiert werden. Auch ein Rettungshubschrauber wurde zum Einsatzort alarmiert.
Werde Whatsapp-Leserreporter unter der Nummer 0670 400 400 4 und kassiere 50 Euro für dein Foto in der Tageszeitung oder dein Video auf Heute.at!
Die Einsatzkräfte kämpften um das Leben des Mannes – mit Erfolg! Die Wiederbelebungsmaßnahmen verliefen erfolgreich. Auch ein Rettungshubschrauber stand im Einsatz, wie ein Leserreporter-Video zeigt.
Was zu dem medizinischen Notfall führte, ist derzeit nicht bekannt. Weitere Einzelheiten zum Gesundheitszustand des 67-Jährigen liegen bislang nicht vor.