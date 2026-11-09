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Ein 67-jähriger Mann musste dort von Rettungskräften reanimiert werden.
Ein 67-jähriger Mann musste dort von Rettungskräften reanimiert werden.
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Erfolgreicher Einsatz in Wien

Drama bei S-Bahn-Station – Rettung reanimiert Mann

In Wien-Brigittenau zählte am Montagnachmittag jede Sekunde! Ein Mann musste von der Rettung reanimiert werden.
Von Community Heute
09.11.2026, 17:07
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Dramatische Szenen spielten sich am Montag gegen 16.30 Uhr im Bereich der S-Bahn-Station Traisengasse im 20. Wiener Bezirk ab! Ein 67-jähriger Mann musste dort von Rettungskräften reanimiert werden. Auch ein Rettungshubschrauber wurde zum Einsatzort alarmiert.

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Die Einsatzkräfte kämpften um das Leben des Mannes – mit Erfolg! Die Wiederbelebungsmaßnahmen verliefen erfolgreich. Auch ein Rettungshubschrauber stand im Einsatz, wie ein Leserreporter-Video zeigt.

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Was zu dem medizinischen Notfall führte, ist derzeit nicht bekannt. Weitere Einzelheiten zum Gesundheitszustand des 67-Jährigen liegen bislang nicht vor.

red, Akt. 09.11.2026, 17:16, 09.11.2026, 17:07
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