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In der Nacht auf Dienstag kam es am Wiener Schwarzenbergplatz im ersten Wiener Bezirk zu einem Unfall
In der Nacht auf Dienstag kam es am Wiener Schwarzenbergplatz im ersten Wiener Bezirk zu einem Unfall
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Schwarzenbergplatz

Alko-Lenker demoliert in Wiener City Bim-Station

Der Schwarzenbergplatz war voller Glasscherben. Ein alkoholisierter Lenker krachte mit seinem SUV in eine Haltestelle.
Von Community Heute
10.11.2026, 09:47
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Mitten auf einem der berühmtesten Plätze der Bundeshauptstadt: In der Nacht auf Dienstag kam es am Wiener Schwarzenbergplatz im ersten Wiener Bezirk zu einem folgenschweren Unfall. Ein Auto raste in eine Straßenbahn-Haltestelle – die gigantische Glasscheibe zerbrach in Tausende Scherben, die Haltestelle wurde komplett demoliert.

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Lenker hatte 0,8 Promille

Auch das beteiligte Auto wurde in Mitleidenschaft gezogen und erlitt einen Blechschaden. Wie ein Leserreporter-Video zeigt, waren Einsatzkräfte der Wiener Polizei und Berufsfeuerwehr rasch vor Ort.

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Auf "Heute"-Anfrage bestätigte die Wiener Polizei den Einsatz. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Brisant: Beim Lenker wurde eine Alkoholisierung von 0,8 Promille festgestellt.

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Bei exakt 0,8 Promille droht in Österreich grundsätzlich ein Führerscheinentzug – auch ohne Unfall. Weil der Lenker offenbar einen Unfall mit Sachschaden verursacht hat, wird er wohl eine Zeit lang auf seinen Führerschein verzichten müssen.

red, 10.11.2026, 09:47
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