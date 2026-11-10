Alko-Lenker demoliert in Wiener City Bim-Station

Mitten auf einem der berühmtesten Plätze der Bundeshauptstadt: In der Nacht auf Dienstag kam es am Wiener Schwarzenbergplatz im ersten Wiener Bezirk zu einem folgenschweren Unfall. Ein Auto raste in eine Straßenbahn-Haltestelle – die gigantische Glasscheibe zerbrach in Tausende Scherben, die Haltestelle wurde komplett demoliert.
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Auch das beteiligte Auto wurde in Mitleidenschaft gezogen und erlitt einen Blechschaden. Wie ein Leserreporter-Video zeigt, waren Einsatzkräfte der Wiener Polizei und Berufsfeuerwehr rasch vor Ort.
Auf "Heute"-Anfrage bestätigte die Wiener Polizei den Einsatz. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Brisant: Beim Lenker wurde eine Alkoholisierung von 0,8 Promille festgestellt.
Bei exakt 0,8 Promille droht in Österreich grundsätzlich ein Führerscheinentzug – auch ohne Unfall. Weil der Lenker offenbar einen Unfall mit Sachschaden verursacht hat, wird er wohl eine Zeit lang auf seinen Führerschein verzichten müssen.