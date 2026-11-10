i Die Wienerin fand ihr Auto vollkommen zerstört vor. Leserreporter Nun werden Zeugen gesucht Auto in Döbling beschädigt, dann fuhr Täter weg Ein Unbekannter beschädigte einen geparkten Peugeot schwer und machte sich anschließend aus dem Staub. Jetzt werden Zeugen gesucht. Von Justine Gull 10.11.2026, 13:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ärgerlicher Vorfall in Wien-Döbling! Am Donnerstag, dem 5. November, wurde ein geparkter Peugeot 407 in der Greinergasse auf Höhe der Hausnummern 22 bis 24 schwer beschädigt. Vom Unfallverursacher fehlt bislang jede Spur – dieser soll sich nach dem Crash einfach aus dem Staub gemacht haben, ohne den Schaden zu melden.

Für die betroffene Wienerin ist der Vorfall besonders ärgerlich. Statt sich um die Reparatur ihres Fahrzeugs kümmern zu können, muss sie nun auch nach dem unbekannten Lenker suchen. Die Frau wandte sich umgehend an die Polizei, um den Vorfall für ihre Versicherung zu melden. Eine entsprechende Bestätigung liegt "Heute" vor.

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Wienerin hofft auf Hinweise

Nun hofft die Autobesitzerin, dass sich mögliche Augenzeugen melden und der Vorfall aufgeklärt werden kann. Wer am Donnerstag, dem 5. November, in der Greinergasse in Wien-Döbling unterwegs war und etwas Verdächtiges beobachtet hat, könnte bei der Suche nach dem unbekannten Unfalllenker helfen.

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Auch kleine Hinweise könnten entscheidend sein, um den Vorfall aufzuklären. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.