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Am Dienstag kam es in Rudolfsheim-Fünfhaus zu einem Unfall.
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Rettungseinsatz in Wien

Radfahrer (27) bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Ein Radfahrer und ein Autofahrer kollidierten auf der Hütteldorfer Straße. Ein 27-Jähriger erlitt dabei Verletzungen.
Von Justine Gull und
Community Heute
10.11.2026, 15:47
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Crash am in Rudolfsheim-Fünfhaus! Gegen 14.30 Uhr krachten am Dienstag auf der Hütteldorfer Straße ein Radfahrer und ein Autolenker aus bislang unbekannter Ursache zusammen. Sofort rückten Einsatzkräfte aus, um den Verletzten zu versorgen.

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Bei dem Zusammenstoß erlitt der 27-jährige Radfahrer leichte Verletzungen. Er wurde von einem Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

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Ein Sprecher der Wiener Berufsrettung bestätigte den Einsatz gegenüber "Heute". Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar.

Gul, red, 10.11.2026, 15:47
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