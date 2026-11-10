i Am Dienstag kam es in Rudolfsheim-Fünfhaus zu einem Unfall. Leserreporter Rettungseinsatz in Wien Radfahrer (27) bei Zusammenstoß mit Auto verletzt Ein Radfahrer und ein Autofahrer kollidierten auf der Hütteldorfer Straße. Ein 27-Jähriger erlitt dabei Verletzungen.

Community Heute Von Justine Gull und 10.11.2026, 15:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Crash am in Rudolfsheim-Fünfhaus! Gegen 14.30 Uhr krachten am Dienstag auf der Hütteldorfer Straße ein Radfahrer und ein Autolenker aus bislang unbekannter Ursache zusammen. Sofort rückten Einsatzkräfte aus, um den Verletzten zu versorgen.

Bei dem Zusammenstoß erlitt der 27-jährige Radfahrer leichte Verletzungen. Er wurde von einem Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

i ?

Ein Sprecher der Wiener Berufsrettung bestätigte den Einsatz gegenüber "Heute". Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar.