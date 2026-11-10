Radfahrer (27) bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Crash am in Rudolfsheim-Fünfhaus! Gegen 14.30 Uhr krachten am Dienstag auf der Hütteldorfer Straße ein Radfahrer und ein Autolenker aus bislang unbekannter Ursache zusammen. Sofort rückten Einsatzkräfte aus, um den Verletzten zu versorgen.
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Bei dem Zusammenstoß erlitt der 27-jährige Radfahrer leichte Verletzungen. Er wurde von einem Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.
Ein Sprecher der Wiener Berufsrettung bestätigte den Einsatz gegenüber "Heute". Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar.