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Mitten in der Nacht brachen bislang Unbekannte in ein Lokal am Getreidemarkt in Mariahilf ein, die Eingangstüre wurden brutal eingeschlagen.
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Ärger Vorfall am Getreidemarkt

Einbrecher stürmen Wiener Lokal, stehlen 40 Euro

In der Nacht auf Dienstag kam es in einem Lokal in Wien zu einem Einbruchsdiebstahl. Die Täter erbeuteten 40 Euro, der Schaden ist viel höher.
Von Community Heute
10.11.2026, 15:35
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Wenige Meter von der Wiener Innenstadt entfernt kam es in der Nacht auf Dienstag zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Geschäft. Mitten in der Nacht brachen bislang Unbekannte in ein Lokal am Getreidemarkt in Mariahilf ein, die Eingangstüre wurden brutal eingeschlagen.

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Beute liegt bei 40 Euro

Auf dem Weg zum Geschäft soll der Lokabetreiber am Dienstag gegen 7 Uhr einen besorgniserregenden Anruf von der Polizei bekommen haben. Kurz darauf kam der Lokalboss an und sah die eingeschlagene Eingangstüre. Ein Scherbenhaufen befand sich im und vor dem Geschäft.

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Die Beute soll laut dem Lokalchef zirka 40 Euro betragen haben. Der Schaden an der EIngangstür ist deutlich höher. Am Dienstag musste das Geschäft schließen und Reparaturarbeiten veranlassen. Ab Mittwoch soll das Lokal aber wieder öffnen.

red, 10.11.2026, 15:35
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