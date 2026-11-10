i Mehrere Unternehmen posteten mittels KI wo das Mascherl platziert werden könnte. Leserreporter/Screenshot Instagram strabag_official und Wiener Linien (Inhalte mit KI) Hype um Weihnachtsdeko XXL-Mascherl weg – jetzt wird das Netz kreativ Das berühmte rote XXL-Mascherl fehlt heuer in der Wiener City. Doch nun jede Menge kreative Ideen auf den sozialen Medien. Von Community Heute 10.11.2026, 17:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Wiener XXL-Mascherl geht auf Wanderschaft! Nachdem die beliebte Weihnachtsdekoration heuer nicht wie gewohnt an der Fassade des Modehauses Popp & Kretschmer hängen darf, wird das Netz kreativ. Statt in der Wiener Innenstadt taucht die riesige rote Schleife plötzlich an ganz anderen Orten auf – zumindest auf Bildern. Zahlreiche kreative Ideen sorgen in den sozialen Medien für Gesprächsstoff.

Mascherl bekommt neues Zuhause in Floridsdorf

So hat etwa der Baukonzern STRABAG kurzerhand eine KI-generierte Version des berühmten Mascherls an seiner Wiener Zentrale angebracht. "Das berühmte Wiener-Mascherl macht sich auch hier bei unserer STRABAG-Zentrale in Wien ganz gut. Oder was sagt ihr?", heißt es in dem Beitrag.

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Auch die Therme Wien in Oberlaa springt auf den Mascherl-Zug auf. "Ganz Wien im Mascherl-Fieber – da wollten wir in Oberlaa natürlich auch mitmischen", heißt es in einem Beitrag. Die riesige rote Schleife schmückt dabei auch die Therme – allerdings nur virtuell. "Die Montage haben wir kurzerhand der KI überlassen. Das Mascherl gibt’s also nur hier im Feed", erklärt die Therme augenzwinkernd. Warmes Wasser und eine Auszeit vom Alltag gebe es dafür weiterhin ganz in echt.

Die Wiener Linien sprangen ebenfalls auf den Zug auf. Und wickelten mittels KI die rote Masche um den Otto-Wagner-Pavillon am Karlsplatz.

Wohnungsanzeige statt Weihnachtsmascherl?

Doch nicht alle wollen dem Mascherl einen neuen Standort verpassen. Instagrammer "lookatadel" hat ganz andere Ideen für den nun leeren Platz an der Fassade des Modehauses. In seinen Beiträgen zeigt er, was dort stattdessen hängen könnte – etwa eine riesige Wohnungsanzeige oder ein überdimensionales Klimagerät.

Die kreativen Beiträge zeigen jedenfalls: Auch ohne die gewohnte Weihnachtsdekoration bleibt das XXL-Mascherl ein Gesprächsthema in Wien.

Darum fehlt das berühmte Mascherl

Während die rote Schleife im vergangenen Jahr noch für Besucheranstürme und Polizeieinsätze sorgte, bleibt ihr gewohnter Platz heuer leer. Neue Sicherheitsauflagen der Stadt Wien machten dem beliebten Selfie-Hotspot einen Strich durch die Rechnung.

Wie "Heute" bereits berichtete, hätte das Modehaus für die Anbringung einen täglichen Ordnerdienst auf eigene Kosten bereitstellen müssen. Zudem hätte die Beleuchtung bei zu großem Besucherandrang in Absprache mit der Polizei gedimmt oder sogar abgeschaltet werden müssen. Für das Unternehmen waren die Bedingungen finanziell und organisatorisch nicht umsetzbar.

Die Masche konnte dieses Jahr leider nicht aufgehängt werden. Leserreporter

Ganz verschwunden ist die rote Schleife allerdings nicht. Das Modehaus hat sie kurzerhand ins Innere verlegt. Hinter den Schaufenstern prangt nun der Schriftzug "#FreeTheBow" – auf Deutsch etwa "Befreit die Schleife".

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Während das Original also hinter Glas bleibt, hat das berühmte Mascherl im Netz längst neue Plätze gefunden. Ob Floridsdorf oder STRABAG-Zentrale – an kreativen Ideen mangelt es den Wienern jedenfalls nicht.