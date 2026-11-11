i Die 13-jährige Lisa T. aus Berlin wurde offenbar zum Zufallsopfer eines vorbestraften 22-Jährigen. Nun ist der Tatverdächtige im Krankenhaus gestorben. APA-Images / dpa / Marco Porzig Mädchen umgebracht Neue Wende im Fall Lisa (13) – Verdächtiger ist tot Die 13-jährige Lisa T. aus Berlin wurde offenbar zum Zufallsopfer eines vorbestraften 22-Jährigen. Nun ist der Tatverdächtige im Spital gestorben. Von Newsdesk Heute 11.11.2026, 10:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Fall der getöteten 13-jährigen Lisa T. aus Berlin nimmt eine weitere Wendung: Der 22-jährige Tatverdächtige ist nach Informationen des "Tagesspiegel" im Krankenhaus gestorben. Das Mädchen dürfte dem Mann zufällig zum Opfer gefallen sein.

Am Sonntag waren die Leiche der Jugendlichen und der schwer verletzte Verdächtige in einem leer stehenden Einfamilienhaus in Bad Freienwalde (Brandenburg) entdeckt worden. Die Verletzungen dürfte sich der Mann selbst zugefügt haben. Mittlerweile steht seine Identität zweifelsfrei fest. Es handelt sich um einen 22-jährigen Deutschen aus Berlin. Laut Staatsanwaltschaft gibt es keine Hinweise auf weitere Beteiligte.

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Verdächtiger war bereits verurteilt

Wie die Staatsanwaltschaft Berlin am Dienstag bekannt gab, war der Mann bereits wegen Kinderpornografie vorbestraft. Erst am 5. November war er vom Amtsgericht Passau rechtskräftig zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt worden.

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Bei Ermittlungen im November 2025 hatten die Behörden sein Handy beschlagnahmt und darauf mehr als 900 kinderpornografische Dateien entdeckt.

Dass die Vorstrafe zunächst nicht bekannt war, lag laut Staatsanwaltschaft daran, dass das Urteil noch nicht im Bundeszentralregister eingetragen worden war. Deshalb hatten die Ermittler zuvor fälschlicherweise erklärt, der 22-Jährige sei nicht vorbestraft gewesen.