i Eine 14-jährige Radfahrerin wurde von einem Auto erfasst und getötet. istock Ermittlungen gegen 21-Jährigen 14-Jährige überfahren – jetzt gibt es eine heiße Spur Eine 14-jährige Radfahrerin wurde von einem Auto erfasst und getötet. Der Lenker flüchtete, nun steht ein 21-Jähriger unter Verdacht. Von Newsdesk Heute 11.11.2026, 10:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem tödlichen Unfall einer 14-jährigen Radfahrerin in Bornheim (Deutschland) gibt es eine neue Entwicklung: Die Polizei hat einen 21-Jährigen im Visier. Gegen den jungen Mann besteht laut RTL-Informationen ein Anfangsverdacht.

Mädchen bei Überholmanöver erfasst

Das Unglück ereignete sich am Dienstagmorgen im Bornheimer Ortsteil Sechtem im Rhein-Sieg-Kreis. Die Jugendliche war mit ihrem Fahrrad auf einem Feldweg unterwegs und wollte eine Straße überqueren. Zur selben Zeit überholte dort ein schwarzer Kleinwagen ein anderes Fahrzeug und erfasste das Mädchen. Für die 14-Jährige kam jede Hilfe zu spät, sie starb noch an der Unfallstelle.

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Der Autofahrer machte sich nach dem Zusammenstoß aus dem Staub. Wenig später entdeckten Einsatzkräfte den Wagen in der Nähe. Eine groß angelegte Suche mit Hubschrauber und Polizeihund blieb zunächst ohne Erfolg.

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Polizei hat 21-Jährigen im Visier

Bei der Überprüfung einer Meldeadresse traf die Polizei auf sieben Personen. Wer den Unfallwagen gelenkt hatte, wollte zunächst niemand sagen. Nach der Sicherung zahlreicher Spuren mussten alle sieben mit aufs Polizeipräsidium. Dort geriet im Zuge der ersten Befragungen ein 21-Jähriger unter Verdacht, für den tödlichen Zusammenstoß verantwortlich zu sein. Bei ihm und einer 18-Jährigen wurden anschließend erkennungsdienstliche Maßnahmen durchgeführt.

Ein spezialisiertes Team untersucht weiterhin den genauen Unfallhergang. Die Polizei sucht zudem nach Zeugen, die Hinweise zu dem tödlichen Zusammenstoß geben können.