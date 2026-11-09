i Oberst Markus Reisner, hier in einer ORF-"ZIB2". Screenshot ORF Es bleiben nur noch Stunden Oberst Reisner warnt vor Russlands neuem Geheimplan Oberst Markus Reisner warnt vor einem schwierigen Winter für die Ukraine. Gleichzeitig verbessert Kiew seine Drohnenangriffe tief in Russland. Von Newsdesk Heute 09.11.2026, 19:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Russland erhöht den Druck auf die Ukraine mit immer heftigeren Luftangriffen. Besonders die Energieversorgung gerät zunehmend ins Visier. In Kiew gibt es teilweise nur noch zwei bis drei Stunden Strom am Tag. Der österreichische Bundesheer-Oberst Markus Reisner warnt im Gespräch mit "n-tv" in der Serie "Blick auf die Front" vor einer schwierigen Winterphase. Gleichzeitig gelingt es der Ukraine, ihre Drohnenangriffe auf Ziele tief in Russland zu verbessern.

"Wir sehen, wie Russland seine massiven Luftangriffe von Woche zu Woche steigert", sagt Reisner in einer aktuellen Einschätzung gegenüber "n-tv". Besonders die ukrainische Energieinfrastruktur sei schwer getroffen. Von 38 großen Kraftwerken, die sich noch unter ukrainischer Kontrolle befinden, seien 14 außer Betrieb und acht schwer beschädigt. Auch wichtige Umspannwerke seien wiederholt angegriffen worden.

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Für die Bevölkerung verschärft sich die Lage damit gerade zu Beginn des Winters. In der Hauptstadt Kiew steht laut Reisner häufig nur noch zwei bis drei Stunden täglich Strom zur Verfügung. Die Schäden an der Infrastruktur summieren sich. Wird etwa ein großer Transformator zerstört, könne es Jahre dauern, bis ein Ersatz produziert und installiert sei. Die Ukraine versuche deshalb, die Energieversorgung stärker zu dezentralisieren.

Gefahr eines harten Winters

Reisner sieht die Ukraine strategisch unter Druck. Sollte Russland die Energieversorgung weiter massiv beschädigen, könnte die Bevölkerung in den kommenden Monaten besonders hart getroffen werden. Der Oberst hält es für möglich, dass Kiew dadurch gezwungen werden könnte, Bedingungen Moskaus zu akzeptieren, die einer Kapitulation nahekämen.

Auch diplomatisch steht die Ukraine vor schwierigen Gesprächen. Für Dienstag sind in Abu Dhabi Verhandlungen zwischen der Ukraine, den USA und Russland geplant. US-Präsident Donald Trump hatte Kiew zuvor vorgeworfen, Wladimir Putin bei einem ersten Treffen nicht ausreichend respektvoll behandelt zu haben.

Ein mögliches Szenario wäre laut Reisner ein Einfrieren des Krieges entlang der derzeitigen Frontlinie. Das würde bedeuten, dass Russland die besetzten Gebiete vorerst behält. Für die Ukraine wäre das ein Verlust von etwa 20 Prozent ihres Staatsgebiets, darunter die Krim und große Teile der vier umkämpften Regionen im Osten und Süden. Präsident Wolodymyr Selenskyj fordere deshalb Sicherheitsgarantien, damit ein Waffenstillstand nicht nur eine Pause vor einem neuen Angriff werde.

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Ukraine verbessert Drohnenangriffe

Trotz der schwierigen Lage sieht Reisner auch Fortschritte auf ukrainischer Seite. Die Angriffe mit Drohnen auf Ziele tief im russischen Hinterland seien präziser geworden. Russische Militärblogger führen diese Entwicklung auf den Einsatz des israelischen Satellitenkommunikationssystems hiSky zurück. Damit könne die Ukraine Verbindungen zu verschiedenen Satellitennetzen nutzen und Drohnen über große Entfernungen steuern.

Nach Einschätzung Reisners könnten ukrainische Drohnen damit bis zu 3.000 Kilometer weit in russisches Gebiet vordringen. Die verbesserte Kommunikation ermögliche es, Flugrouten und Zielkoordinaten genauer zu übermitteln. Bei Angriffen auf Raffinerien konzentriere sich die Ukraine zunehmend auf zentrale Anlagen der Weiterverarbeitung. Werden diese beschädigt, kann das eine gesamte Raffinerie länger außer Betrieb setzen.

Auch Häfen und Umschlagplätze für Öltanker geraten ins Visier. Russland muss dadurch nicht nur seine Energieinfrastruktur in der Ukraine schützen, sondern zunehmend auch eigene Anlagen und Exportwege.

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Hohe Verluste auf beiden Seiten

Ein weiteres Problem für Moskau sind die hohen Verluste an der Front. Im Interview verweist Reisner auf Schätzungen, wonach Russland monatlich zwischen 40.000 und 45.000 Soldaten verliere, während etwa 30.000 neue Kräfte nachrücken. Daraus könnte ein monatliches Defizit von rund 15.000 Soldaten entstehen. Langfristig sei das schwer durchzuhalten.

Auch die Ukraine kämpfe mit Schwierigkeiten bei der Mobilisierung. Laut Reisner müsste Kiew bis zu 30.000 Soldaten pro Monat an die Front bringen, schaffe aber häufig nur 8.000 bis 10.000. Die tatsächlichen Verlustzahlen beider Seiten seien allerdings schwer zu überprüfen.

Eine von der Hackergruppe Silent Crow verbreitete Schätzung von 450.000 getöteten russischen Soldaten seit Beginn der Vollinvasion hält Reisner für plausibel. Er verweist dabei auf ein mögliches Verhältnis von drei russischen zu einem ukrainischen Gefallenen. Unabhängig bestätigen lässt sich diese Zahl jedoch nicht.

Für die kommenden Wochen bleibt die Energieversorgung ein zentraler Faktor. Russland verstärkt seine Angriffe auf Kraftwerke und Umspannwerke, während die Ukraine versucht, mit präziseren Drohnenattacken russische Infrastruktur zu treffen. Wie gut beide Seiten den Winter überstehen, könnte den weiteren Verlauf des Krieges entscheidend beeinflussen.