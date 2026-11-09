i Hunderte Jugendliche wurden in Moskau festgenommen. Volljährige sollen Einberufungsbescheide erhalten haben – und zum Kriegsdienst gedrängt worden sein. REUTERS/Yulia Morozova Volljährige müssen in Krieg Moskaus Polizei nimmt Hunderte Jugendliche fest Eine Razzia gegen die alternative Jugendszene in Moskau sorgt für Entsetzen. Betroffene berichten von Gewalt und Druck, in den Krieg zu ziehen. Von Newsdesk Heute 09.11.2026, 18:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Großrazzia im Zentrum Moskaus sorgt für Aufsehen: Die Polizei kesselte am Samstagabend Hunderte junge Menschen ein und brachte sie auf mehrere Reviere. Unter den Festgenommenen waren auch Minderjährige. Volljährige sollen Einberufungsbescheide erhalten haben. Zudem berichten Betroffene, dass sie gedrängt worden seien, Verträge für einen Kriegseinsatz in der Ukraine zu unterschreiben, berichtet "n-tv".

Der Einsatz fand am 7. November im Viertel Kitai-Gorod rund um die gleichnamige Metrostation statt. Dort treffen sich seit Jahren Jugendliche der alternativen Szene, die in Russland als "Nefory" bezeichnet werden. Viele tragen auffällige Kleidung, haben gefärbte Haare, Piercings oder Tattoos. Die Polizei sperrte den Park Gorka ab und ließ die Jugendlichen nach Augenzeugenberichten direkt in Gefangenentransporter bringen. Auch rund um Bars, an der Metrostation und in anderen Grünanlagen kam es zu Festnahmen.

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Wie viele Menschen tatsächlich mitgenommen wurden, ist unklar. Die Schätzungen reichen von mehr als 100 bis zu 300. Der Telegram-Kanal Baza berichtete von über 200 Festnahmen, andere Medien nannten bis zu 300 Betroffene. Nach Angaben des Portals "Post-" war es bereits die sechste größere Razzia gegen Jugendliche in dem Viertel seit Jahresbeginn.

Minderjährige stundenlang festgehalten

Unter den Festgenommenen waren zahlreiche Teenager, Berichten zufolge sogar Kinder im Alter von sieben und zwölf Jahren. Eltern versammelten sich vor den Polizeirevieren, konnten ihre Kinder aber teilweise nur eingeschränkt oder gar nicht sehen. Einige warteten bis in die Nacht auf deren Freilassung.

Mehrere Betroffene schilderten dem Exilmedium "Meduza" und russischen Telegram-Kanälen einen brutalen Umgang durch die Polizei. Demnach hätten Festgenommene in den Transportern weder Wasser bekommen noch die Toilette benutzen dürfen. Es gab außerdem Berichte über Schläge, zerstörte Handys und fehlende medizinische Hilfe. Diese Vorwürfe lassen sich unabhängig nicht überprüfen.

Die Polizei erklärte, es habe sich um vorbeugende Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung gehandelt. Dabei sei es unter anderem um Alkoholkonsum auf öffentlichen Plätzen gegangen. Laut Baza erhielten mindestens 17 Jugendliche Anzeigen wegen Trinkens in der Öffentlichkeit. Andere wurden wegen Ungehorsams gegenüber der Polizei belangt.

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Einberufungsbescheide trotz Studien-Aufschub

Besonders brisant sind die Berichte über den Umgang mit den volljährigen Festgenommenen. Freigelassene erzählten, dass Männer in Gruppen vorgeladen und ihnen Einberufungsbescheide ausgehändigt worden seien. Selbst Studenten, die eigentlich einen Aufschub vom Wehrdienst haben, sollen solche Schreiben bekommen haben.

Darüber hinaus hätten Polizisten bereits in den Transportern Druck ausgeübt, Verträge mit dem russischen Verteidigungsministerium zu unterschreiben. Damit würden sich die Betroffenen zum Militärdienst und einem möglichen Einsatz im Krieg gegen die Ukraine verpflichten. Ob jemand tatsächlich einen solchen Vertrag unterzeichnet hat, ist bisher nicht bekannt.

Auch das Projekt "Idite lesom", das Russen bei der Vermeidung des Militärdienstes unterstützt, berichtete von Betroffenen mit Einberufungsbescheiden. Zwei Wehrpflichtige hätten sich gemeldet, nachdem sie aufgefordert worden seien, am nächsten Morgen bei der zuständigen Militärbehörde zu erscheinen. Die Moskauer Polizei äußerte sich zu den Vorwürfen rund um die Einberufungen nicht.

Druck auf alternative Jugendszene wächst

Die Razzia reiht sich in eine Serie von Kontrollen im Zentrum Moskaus ein. Seit dem Sommer gehen Polizei und Nationalgarde dort verstärkt gegen die alternative Jugendkultur vor. Anwohner hatten sich über Lärm, Alkohol und Schlägereien beschwert. Auch Berichte über Drogen und rechtsextreme Parolen in Teilen der Szene sorgten für Kritik. Eine Verbindung zwischen der gesamten Jugendgruppe und einzelnen Gewalttaten ist jedoch nicht belegt.

Neu an der jüngsten Aktion ist vor allem die Verbindung von Polizeikontrollen und möglicher Rekrutierung für den Krieg. Während die Behörden den Einsatz mit der öffentlichen Ordnung begründen, berichten Betroffene von Einberufungsbescheiden und Druck, sich freiwillig zum Militär zu verpflichten. Für junge Männer in Moskau könnte damit selbst ein Treffen in einem Park zum Risiko werden.