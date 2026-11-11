Kennedy-Familie klagt gegen Trumps Triumphbogen

US-Präsident Donald Trump plant einen monumentalen Triumphbogen in Washington. Doch das 76 Meter hohe Bauwerk sorgt für einen handfesten Streit. Denn ausgerechnet das Grab des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy könnte durch den gigantischen Bau zeitweise im Schatten liegen. Jetzt geht der berühmte Familien-Clan juristisch gegen Trumps Prestigeprojekt vor.
Wie eine Analyse der "Washington Post" zeigt, könnte der Triumphbogen deutlich größere Auswirkungen auf den nahe gelegenen Nationalfriedhof Arlington haben als bisher angenommen.
Die Zeitung hat mithilfe eines digitalen 3D-Modells berechnet, wie sich der Schatten des geplanten Bauwerks im Laufe eines Jahres bewegen würde. Die Ergebnisse sind bemerkenswert:
An 18 Tagen im Jahr würde der Schatten kurzzeitig die ewige Flamme am Grab von John F. Kennedy erreichen. Das Denkmal für den 1963 ermordeten Präsidenten wäre an insgesamt 50 Tagen betroffen.
Noch größer wären die Auswirkungen auf den gesamten Militärfriedhof. An 284 Tagen im Jahr würde der Schatten des Triumphbogens über Teile der Gräberfelder wandern. Laut den Berechnungen wären im Jahresverlauf mehr als 75.000 Gräber zeitweise betroffen.
Allerdings gibt es eine Einschränkung: An den meisten Tagen würde der Schatten bereits vor der Öffnung des Friedhofs um 8 Uhr verschwinden. An 26 Tagen wäre er laut der Analyse auch danach noch auf Teilen des Geländes zu sehen.
Für die Angehörigen des früheren Präsidenten geht das zu weit. Neun Mitglieder der Kennedy-Familie haben sich deshalb am Dienstag einer laufenden Klage gegen das Bauprojekt angeschlossen.
Sie befürchten, dass der gewaltige Triumphbogen nicht nur Schatten auf die Grabstätten werfen, sondern auch die historische Umgebung dauerhaft verändern würde.
Besonders brisant: Auf dem Nationalfriedhof Arlington sind neben John F. Kennedy auch seine Brüder Robert und Edward Kennedy begraben.
Die Trump-Regierung bestreitet allerdings das Ausmaß der Beeinträchtigung. Das US-Innenministerium verweist auf eigene Berechnungen. Demnach wäre nach der Öffnung des Friedhofs nur ein kleiner Bereich an weniger als zwei Wochen im Jahr betroffen.
Der Streit um den Triumphbogen beschäftigt inzwischen auch die Justiz. Bereits zuvor hatten Washington und der angrenzende Bundesstaat Virginia rechtliche Schritte eingeleitet. Sie stellen unter anderem infrage, ob das Projekt ohne Zustimmung des US-Kongresses umgesetzt werden darf.
Auffällig ist allerdings, wer sich der Klage nicht angeschlossen hat: Robert F. Kennedy Jr., Neffe des ermordeten US-Präsidenten und Gesundheitsminister in Trumps Regierung. Der 72-Jährige hat sich mit zahlreichen Angehörigen seiner berühmten Familie überworfen. Während neun Familienmitglieder nun gegen das Prestigeprojekt vorgehen, hält sich RFK Jr. aus dem Rechtsstreit heraus. Öffentlich hat er sich zu der Klage bisher nicht geäußert.
Trump selbst will mit dem Triumphbogen ein monumentales Wahrzeichen schaffen, das sogar den berühmten Arc de Triomphe in Paris überragen soll.
Doch ausgerechnet das Grab eines seiner berühmtesten Vorgänger könnte durch das Bauwerk immer wieder im Schatten stehen.