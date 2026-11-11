i Die zehnjährige Zarina hat noch nie eine Schule besucht und besitzt keine Geburtsurkunde. istock Noch nie Schule besucht Mädchen (10) existiert für Behörden offenbar gar nicht Die zehnjährige Zarina hat noch nie eine Schule besucht und besitzt keine Geburtsurkunde. Den Behörden war das Mädchen offenbar jahrelang unbekannt. Von Newsdesk Heute 11.11.2026, 12:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein zehnjähriges Mädchen aus Dresden hat noch nie eine Schule besucht. Zarina besitzt weder eine Geburtsurkunde noch einen Ausweis und war den Behörden offenbar jahrelang unbekannt. Aufgeflogen ist der Fall, nachdem ihre Familie wochenlang auf der Straße gelebt hatte.

Gegenüber "Bild" erklärte das Landesamt für Schule und Bildung (LaSuB), dass die Zehnjährige offenbar nie offiziell registriert wurde. "Soweit uns bekannt ist, wurde es zu keinem Zeitpunkt amtlich erfasst, etwa durch eine Geburtsurkunde oder eine Meldung bei den zuständigen Kommunal- oder Meldebehörden", so Sprecher Clemens Arndt. Deshalb hätten die Behörden auch nichts von der Schulpflicht des Mädchens gewusst.

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Eltern lehnen Schulpflicht ab

Bekannt wurde die sechsköpfige Familie Paul, nachdem ihre Villa wegen nicht bezahlter Grundsteuer in Höhe von 1.147,70 Euro zwangsversteigert worden war. Anschließend lebten die Eltern mit ihren Kindern elf Wochen auf einem Gehsteig in Dresden.

Die Eltern sind Gegner der Schulpflicht und befürworten "selbstbestimmtes Lernen". Drei ältere Töchter wurden wegen Schulverweigerung zeitweise in Heimen untergebracht. Lediglich die inzwischen 24-jährige Anna schloss ihre Schulausbildung ab.

Behörden suchen nach Antworten

Seit Anfang Mai 2026 weiß das Landesamt von der Zehnjährigen. Die Untersuchungen sind allerdings auch nach rund sechs Monaten nicht abgeschlossen. Weshalb bisher niemand die Schulpflicht durchgesetzt hat, bleibt offen.

Dresdens Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) erklärte lediglich: "Unter meiner Federführung haben die beteiligten Ämter das Geschehen um die Familie mit aller Sorgfalt im Blick."

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Mutter Annette Paul (52) bestätigte gegenüber "Bild", dass Zarina keine offiziellen Dokumente besitzt. Sie und ihr Mann hätten beide ein pädagogisches Studium mit erstem Staatsexamen absolviert.

Familie nicht mehr auf der Straße

Inzwischen hat die Familie ihre Meinung geändert und eine Wohnung angenommen. Vater Michael Paul (58) befindet sich laut Angehörigen weiterhin in der Psychiatrie, seinen Hungerstreik hat er beendet.

Im Mittelpunkt steht nun die Frage, wie die Zehnjährige so lange unbemerkt bleiben konnte. Die Schulbehörde betont, dass das Recht des Kindes auf Bildung entscheidend sei.