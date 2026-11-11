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Eine demenzkranke 83-Jährige wurde in Düsseldorf sechs Tage lang vermisst.
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Angehörige fassungslos

Seniorin (83) vermisst – dann folgt unglaubliche Wende

Eine demenzkranke 83-Jährige wurde in Düsseldorf sechs Tage lang vermisst. Dann tauchte sie ausgerechnet in ihrem eigenen Pflegeheim wieder auf.
Von Newsdesk Heute
11.11.2026, 12:27
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Sechs Tage lang wurde eine demenzkranke 83-Jährige in Düsseldorf vermisst. Polizei und Angehörige suchten fieberhaft nach der Seniorin – bis sie am Dienstag ausgerechnet in ihrem eigenen Pflegeheim entdeckt wurde. Die Frau befand sich im Zimmer einer anderen Bewohnerin.

Seit vergangenem Mittwoch fehlte von der 83-Jährigen jede Spur. Die Sorge war groß, da sie weder zeitlich noch örtlich orientiert ist, schlecht zu Fuß war und ohne Schuhe und Jacke verschwunden war.

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Spur führte bis nach Essen

Die Polizei startete eine öffentliche Fahndung und setzte Spürhunde ein. Diese schlugen bei einem S-Bahnhof an und führten die Ermittler zu einem Gleis mit Verbindungen nach Essen. Auch dort wurde gesucht, zudem werteten die Beamten Überwachungsvideos aus – ohne Erfolg.

Familie fordert Antworten

Am Dienstag wurde die Vermisste schließlich im Pflegeheim gefunden. Laut Polizei war sie "wohlbehalten", musste wegen Flüssigkeitsmangels aber medizinisch untersucht werden.

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Die Angehörigen sind fassungslos und fragen sich, wie die Frau möglicherweise tagelang unentdeckt bleiben konnte. Die Polizei stellt jedoch klar, dass bislang nicht feststeht, ob sich die Seniorin tatsächlich die gesamten sechs Tage in der Einrichtung aufgehalten hatte. Das Gebäude war während der Suche bereits kontrolliert worden.

red, 11.11.2026, 12:27
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