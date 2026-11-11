i Der Vorfall in South Carolina macht sprachlos. Pgiam, iStock "Ans Leben geklammert" Baby überlebt 24 Stunden in vergrabener Hundebox Unglaubliche Rettung in den USA! Ein elf Monate alter Bub wurde lebend aus einer vergrabenen Hundebox befreit. Nun wird gegen seinen Vater ermittelt. Von Newsdesk Heute 11.11.2026, 12:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein dramatischer Fall erschüttert den US-Bundesstaat South Carolina: Ein erst elf Monate alter Bub hat offenbar rund 24 Stunden in einer vergrabenen Hundebox überlebt. Knapp 100 Einsatzkräfte suchten fieberhaft nach dem vermissten Säugling, bis sie ihn am Dienstagnachmittag (Ortszeit) schließlich in einem Wald entdeckten.

Baby klammerte sich ans Leben

Die Transportbox war flach im Waldboden vergraben und in ein Handtuch gewickelt. Laut Sheriff Jay Koon könnte genau das dem kleinen Buben das Leben gerettet haben. Durch das Handtuch sei vermutlich eine Art Luftblase entstanden, die den Säugling mit ausreichend Sauerstoff versorgte.

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Der Bub mit den rötlichen Haaren und einem Schnuller habe sich regelrecht "ans Leben geklammert", schilderte Koon bei einer Pressekonferenz. Als die Einsatzkräfte die Box öffneten, begann das Baby laut zu schreien. Für den Sheriff war es der "wohl fröhlichste Schrei, den man jemals von einem weinenden Baby gehört hat".

Vater verschwand mit dem Baby

Die Ermittlungen konzentrieren sich nun auf den Vater des Kindes. Der Bub hatte sich am Montagmorgen bei seiner Großmutter aufgehalten. Als deren Sohn, der Vater des Babys, vorbeikam, verließ die Frau kurz das Haus. Eine weitere Betreuungsperson war bereits unterwegs.

Als diese eintraf, waren sowohl der Vater als auch der elf Monate alte Bub verschwunden. Am Montagabend wurde der Mann wegen Einbruchs in Batesburg festgenommen. Von seinem Sohn fehlte zu diesem Zeitpunkt allerdings jede Spur.

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Bub wird im Spital behandelt

Die Behörden ermitteln gemeinsam mit der örtlichen Staatsanwaltschaft gegen den Vater. Welche Rolle er beim Verschwinden und Vergraben des Kindes gespielt haben soll, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der kleine Bub wird derzeit im Spital behandelt. Sheriff Koon hofft, dass das Kind keine bleibenden Erinnerungen an die dramatischen Stunden davontragen wird. "Hoffentlich wird er sich später nicht mehr an viel davon erinnern, wenn er älter wird, sondern einfach nur eine tolle, inspirierende Geschichte zu erzählen haben", sagte der Sheriff.