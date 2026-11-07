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Die Gouverneurin von New York macht die Regierung für die Impfskepsis verantwortlich.
Die Gouverneurin von New York macht die Regierung für die Impfskepsis verantwortlich.
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Fälle explodieren

Masern-Schock in den USA – jetzt ist auch Baby tot

In den USA wütet die schwerste Masernwelle seit über 35 Jahren. Ein Baby starb in Wisconsin, ein Kind in New York – beide innerhalb einer Woche.
Von Newsdesk Heute
07.11.2026, 21:17
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Die USA erleben derzeit den heftigsten Masernausbruch seit 1991. In diesem Jahr wurden bereits 5182 Fälle der hochansteckenden Krankheit gemeldet – mehr als doppelt so viele wie im gesamten Jahr 2025.

In Wisconsin starb jetzt ein Säugling an Masern. Es ist der erste Todesfall durch die Krankheit in diesem Bundesstaat seit mehr als dreieinhalb Jahrzehnten. Erst am Montag hatte New York den ersten Masern-Todesfall seit 30 Jahren vermeldet – auch dort handelte es sich um ein Kind.

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Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, hatte New Yorks Gouverneurin Kathy Hochul von den Demokraten bereits im Oktober wegen des Ausbruchs den Notstand ausgerufen. Die Masern treffen vor allem ländliche Gebiete des Bundesstaates.

Impfskeptiker im Weißen Haus

Dass sich die einst ausgerottete Krankheit wieder ausbreitet, hängt mit der wachsenden Impfskepsis in Teilen der Bevölkerung zusammen. Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. ist selbst überzeugter Impfgegner und hat wiederholt die Sicherheit der Masernimpfung angezweifelt.

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Auch Präsident Donald Trump suggeriert immer wieder einen angeblichen Zusammenhang zwischen Impfungen und Autismus – im Widerspruch zur medizinischen Forschung. Gouverneurin Hochul macht die Gesundheitspolitik der Regierung für die Lage verantwortlich.

Masern gelten als eine der ansteckendsten Krankheiten überhaupt. Neben Fieber und rotem Hautausschlag können lebensbedrohliche Komplikationen wie eine Hirnhautentzündung auftreten. Auch ungeimpfte Erwachsene können sich infizieren.

red, 07.11.2026, 21:17
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