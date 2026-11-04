i ? Debakel bei Midterms "Ich stand nicht auf Wahlzettel" – Trump platzt Kragen Die Demokraten erobern das US-Repräsentantenhaus und den Senat zurück. Präsident Donald Trump ist nach der Wahlniederlage richtig sauer. Von André Wilding 04.11.2026, 05:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Donald Trump ist es ein bitterer Rückschlag! Bei den US-Zwischenwahlen verlieren seine Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat. Laut einer Prognose des US-Senders CNN können sich die Demokraten die Kontrolle über die beiden wichtige Parlamentskammern sichern. Damit muss der US-Präsident seine erste schwere Wahlniederlage hinnehmen.

US-Midterms US Midterm Elections Live Demokraten Republikaner Noch offen Nicht zur Wahl Repräsentantenhaus Unterhaus 0 D 0 R 218 für Mehrheit 0 435 Senat 34 D 31 R 34 31 51 für Mehrheit 0 100

Das Rennen um den Senat haben die Demokraten nun ebenfalls gewonnen. In mehreren hart umkämpften Bundesstaaten lagen ihre Kandidaten vorne. Die Auszählung der Stimmen läuft allerdings noch. Einen besonders bemerkenswerten Sieg konnte die Partei bereits in South Carolina feiern, wo sie einen Senatssitz eroberte.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

<<< Alle Infos im Live-Ticker >>>

Trump will mit Demokraten zusammenarbeiten

Trotz der Niederlage gibt sich der US-Präsident zunächst versöhnlich. Gegenüber der "New York Times" erklärte Trump, er sei "absolut gewillt", das Ergebnis der Kongresswahlen zu akzeptieren.

Auch eine Zusammenarbeit mit seinen politischen Gegnern schließt der Republikaner nicht aus. "Wissen Sie, ich freue mich darauf, mit ihnen zu arbeiten," so Trump. "Wir werden uns irgendwie einigen."

"Erdrutschsieg"

Auf seiner eigenen Plattform Truth Social schlug der US-Präsident hingegen einen anderen Ton an. Kurz nachdem sich der Mehrheitswechsel im Repräsentantenhaus abgezeichnet hatte, meldete sich Trump mit einer Erklärung zum Wahlausgang.

Wäre er selbst zur Wahl gestanden, hätten die Republikaner seiner Ansicht nach "einen Erdrutschsieg" gefeiert. "Ich stand nicht auf dem Stimmzettel, und wenn ich es getan hätte, hätten wir MIT ERDRUTSCHSIEG gewonnen!", schrieb Trump.

Die Bilder des Tages i ?

Fest steht: Mit dem Verlust des Repräsentantenhauses verschieben sich die politischen Machtverhältnisse in Washington. Während die Demokraten ihren Erfolg feiern können, muss sich Trump künftig mit einer von seinen Gegnern kontrollierten Parlamentskammer arrangieren.