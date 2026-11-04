Debakel für Republikaner! Trump sagt alle Termine ab

04.11.2026, 03:32
Weitere Wahlerfolge für die Demokraten!
In den Bundesstaaten Alabama und Massachusetts können die Demokraten zwei Mandate im Repräsentantenhaus für sich verbuchen.
In Alabama darf sich Terri Sewell über ihre Wiederwahl freuen. Die Demokratin setzt sich im 7. Kongresswahlbezirk durch und kann ihren bisherigen Sitz in Washington damit erfolgreich verteidigen.
Auch in Massachusetts gibt es Grund zum Jubeln: Dort entscheidet der Demokrat Dan Koh das Rennen im 6. Kongresswahlbezirk für sich. Er wird den Bundesstaat künftig im US-Repräsentantenhaus vertreten.
04.11.2026, 03:30
Keine öffentlichen Termine für Trump
US-Präsident Trump wird sich am Mittwoch offenbar nicht öffentlich zeigen. Wie aus dem offiziellen Terminkalender des Weißen Hauses für Medien hervorgeht, sind für den gesamten Tag keine öffentlichen Auftritte vorgesehen. Stattdessen stehen mehrere interne Besprechungen auf dem Programm, die hinter verschlossenen Türen stattfinden sollen.
US-Präsident Trump muss eine bittere Niederlage einstecken.
REUTERS
04.11.2026, 03:22
Wahlerfolg für die Republikaner in Arkansas!
Sarah Huckabee Sanders setzt sich bei der Gouverneurswahl gegen ihren demokratischen Herausforderer Fred Love durch. Die Republikanerin kommt auf 52,9 Prozent der Stimmen, während ihr Konkurrent mit 40,2 Prozent deutlich dahinterliegt.
Die Republikanerin Sarah Huckabee Sanders hat die Gouverneurswahl im US-Bundesstaat Arkansas gewonnen.
REUTERS
04.11.2026, 03:13
Es ist fix! Midterm-Sieg für Demokraten
Politischer Paukenschlag in den USA! Die Demokraten haben sich bei den Kongresswahlen die Kontrolle über das Repräsentantenhaus zurückgeholt. Laut einer Prognose des US-Nachrichtensenders CNN sichert sich die Partei mindestens 218 der insgesamt 435 Mandate. Damit verlieren die Republikaner nach vier Jahren ihre Mehrheit in der wichtigen Parlamentskammer.
Für US-Präsident Donald Trump (80) bedeutet das eine schwere politische Niederlage. Seine Gegner können künftig wichtige Gesetzespläne ausbremsen, bei Budgetentscheidungen mitreden und Untersuchungen gegen die Regierung auf den Weg bringen. Das Regieren dürfte für Trump damit deutlich schwieriger werden.
Auch an der Spitze des Repräsentantenhauses könnte es nun zu einem historischen Wechsel kommen. Hakeem Jeffries, bisheriger Minderheitsführer der Demokraten, gilt als möglicher neuer Vorsitzender. Sollte er gewählt werden, wäre er der erste Schwarze, der dieses mächtige Amt in den USA übernimmt.
US-Präsident Donald Trump
REUTERS
04.11.2026, 03:08
Nächster Rückschlag für Trump
Bitterer Rückschlag für Donald Trump und seine Republikaner! Bei den US-Wahlen müssen sie ausgerechnet in einer ihrer langjährigen Hochburgen eine überraschende Niederlage hinnehmen. Im Bundesstaat South Carolina setzt sich laut CNN die Demokratin Annie Andrews durch.
Das Ergebnis kommt einem politischen Paukenschlag gleich. Seit 1998 konnten die Demokraten dort keinen entsprechenden Wahlsieg mehr feiern. Nun gelingt Andrews der überraschende Erfolg in dem traditionell republikanisch geprägten Bundesstaat.
Die demokratische Kandidatin Annie Andrews hat das Rennen für sich entschieden.
REUTERS
04.11.2026, 03:06
Historischer Wahlerfolg in den USA!
Die Demokratin Keisha Lance Bottoms hat sich bei der Gouverneurswahl im Bundesstaat Georgia gegen ihren republikanischen Herausforderer Rick Jackson durchgesetzt.
Damit schreibt die ehemalige Bürgermeisterin von Atlanta gleich doppelt Geschichte: Sie ist die erste schwarze Frau, die in den Vereinigten Staaten zur Gouverneurin gewählt wurde. Gleichzeitig wird sie als erste Frau überhaupt an der Spitze des Bundesstaates Georgia stehen.
Keisha Lance Bottoms
Ritzau Scanpix, REUTERS
04.11.2026, 03:02
Demokraten erobern mehrere Sitze von Republikanern
Bei den US-Kongresswahlen zeichnet sich ein wichtiger Erfolg für die Demokraten ab. Die Partei von Donald Trumps politischen Gegnern kann laut CNN in zwei weiteren Wahlbezirken jubeln, die bisher fest in republikanischer Hand waren.
Für eine Überraschung sorgt dabei Zach Dembo im Bundesstaat Kentucky. Er lässt seinen republikanischen Kontrahenten Ralph Alvarado hinter sich. Auch in Pennsylvania müssen die Republikaner eine Niederlage einstecken: Dort verliert der bisherige Abgeordnete Rob Bresnahan seinen Sitz an die Demokratin Paige Cognetti.
Wie bemerkenswert das Ergebnis in Kentucky ist, zeigt ein Blick auf die letzte Präsidentschaftswahl. Noch 2024 hatte Donald Trump (80) in diesem Wahlbezirk klar die Nase vorne und einen Vorsprung von 15 Prozentpunkten eingefahren.
Die jüngsten Erfolge bringen die Demokraten ihrem großen Ziel ein entscheidendes Stück näher. Mit insgesamt drei eroberten republikanischen Mandaten haben sie laut CNN bereits jene Zugewinne geschafft, die rechnerisch für einen Machtwechsel im Repräsentantenhaus notwendig wären.
04.11.2026, 03:00
So sehen die Prognosen aus
Für eine Mehrheit im Repräsentantenhaus benötigt man 218 Sitze, diese Anzahl wird momentan von den Republikanern gehalten. Einige Umfrageinstitute gehen von einem Machtwechsel aus. So heißt es in einem ZDF-Bericht unter Berufung auf das Forschungsinstitut Cook Political Report, dass sich die Demokraten 220 Sitze sichern könnten.
Bei den Senatswahlen stehen von den 100 Sitzen 35 zur Wahl. Davon werden 22 von den Republikanern gehalten. Insgesamt halten die Republikaner bei 53 Sitzen, die Demokraten bei 47. Laut Cook Political Report könnte es in jedem Fünften der zur Wahl stehenden Senatssitze zu einem Machtwechsel kommen.
04.11.2026, 02:30
Welche Staaten gelten als besonders umkämpft?
Besonders interessant dürfte das Senatsrennen in Georgia werden. Hier gelten die Demokraten als Favorit. Hart umkämpfte Staaten für die Senatswahlen sind auch Iowa, Kansas, Michigan, Maine, Ohio und Texas.
Im Hinblick auf das Repräsentantenhaus dürfte es in Pennsylvania, Michigan, Arizona, Iowa und New York spannend werden. Aber auch das Rennen in Alaska könnte über den Ausgang der Senatswahlen entscheiden.
Die USA vor den Midterm-Wahlen.
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04.11.2026, 02:00
Warum zittert Trump vor Ausgang?
Für Donald Trump wäre es wichtig, wenn die Republikaner die Mehrheit im Senat und Repräsentantenhaus halten würden. So könnte er sich weiterhin auf die Mehrheit seiner Partei im Kongress stützen. Wenn die Demokraten aber die Mehrheiten im Senat und Repräsentantenhaus holen, wäre es damit vorbei.
Dies könnte den US-Präsidenten zu einer sogenannten "Lame Duck" machen. Die Demokraten könnten also Gesetzesvorschläge Trumps blockieren, neue strafrechtliche Ermittlungen gegen ihn anstrengen oder gar ein drittes Impeachment-Verfahren einleiten.