Debakel für Republikaner! Trump sagt alle Termine ab

Politischer Paukenschlag in den USA! Die Demokraten haben sich bei den Kongresswahlen die Kontrolle über das Repräsentantenhaus zurückgeholt. Laut einer Prognose des US-Nachrichtensenders CNN sichert sich die Partei mindestens 218 der insgesamt 435 Mandate. Damit verlieren die Republikaner nach vier Jahren ihre Mehrheit in der wichtigen Parlamentskammer.

Für US-Präsident Donald Trump (80) bedeutet das eine schwere politische Niederlage. Seine Gegner können künftig wichtige Gesetzespläne ausbremsen, bei Budgetentscheidungen mitreden und Untersuchungen gegen die Regierung auf den Weg bringen. Das Regieren dürfte für Trump damit deutlich schwieriger werden.

Auch an der Spitze des Repräsentantenhauses könnte es nun zu einem historischen Wechsel kommen. Hakeem Jeffries, bisheriger Minderheitsführer der Demokraten, gilt als möglicher neuer Vorsitzender. Sollte er gewählt werden, wäre er der erste Schwarze, der dieses mächtige Amt in den USA übernimmt.