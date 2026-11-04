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Midterm-Sieg für Demokraten

Debakel für Republikaner! Trump sagt alle Termine ab

Die US-Amerikaner sind aufgerufen, das Repräsentantenhaus und Teile des Senats neu zu wählen. Für Donald Trump könnte es eine Schicksalswahl werden.
Von Newsdesk Heute
04.11.2026, 04:00
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Die Welt schaut gespannt nach Amerika. In den Vereinigten Staaten gehen in diesen Stunden die Zwischenwahlen ("Midterms") über die Bühne.

Gewählt werden die beiden Kammern des US-Kongresses. Während das komplette Repräsentantenhaus neu gewählt wird, stehen um Senat nur 35 der insgesamt 100 Mandate zur Wahl.

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Warum diese Wahl so wichtig ist

Derzeit kontrollieren die Republikaner von US-Präsident Donald Trump beide Kammern des Kongresses. Doch besonders im Repräsentantenhaus ist ihre Mehrheit hauchdünn. Verlieren die Republikaner beide Kammern, wäre dies ein herber Rückschlag für Trump. Dann könnten die Demokraten etwa Gesetzesvorschläge Trumps blockieren, neue strafrechtliche Ermittlungen gegen ihn anstrengen oder – unwahrscheinlich – gar ein drittes Impeachment-Verfahren einleiten.

red, Akt. 04.11.2026, 04:34, 04.11.2026, 04:00
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