i US-Expertin Monika Rosen analysiert für "Heute". Reuters, Helmut Graf Monika Rosen in "Heute" Top-Expertin: In diesem Amerika wacht Trump heute auf It's the economy, stupid: Stimmen die Amerikaner noch immer mit der Brieftasche ab? In "Heute" analysiert Börsen-Expertin Monika Rosen die Midterms. Von Newsdesk Heute 04.11.2026, 03:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Good Morning, America, how are you?" – in Anlehnung an den legendären Song "City of New Orleans" stellen sich nun Millionen Amerikaner diese Frage. In der Nacht auf Mittwoch wurden in den USA die Kongresswahlen – auch Midterms genannt – geschlagen.

US-Midterms US Midterm Elections Live Demokraten Republikaner Noch offen Nicht zur Wahl Repräsentantenhaus Unterhaus 0 D 0 R 218 für Mehrheit 0 435 Senat 34 D 31 R 34 31 51 für Mehrheit 0 100

Jeweils in der Mitte der Amtszeit eines Präsidenten werden die beiden Kammern des Kongresses ganz oder teilweise neu gewählt. Insofern ist diese Wahl eine Art "Zwischenzeugnis" für den Mann im Oval Office. Und auch wenn Donald Trump diesmal gar nicht am Stimmzettel stand, geht es für viele Wählerinnen und Wähler um seine Person und Politik.

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Blick ins Börserl

Denn der alte Spruch, wonach die Amerikaner mit der Brieftasche abstimmen, trifft immer noch zu. Und genau da liegt die Achillesferse der Republikaner: Auf die Frage, ob sie mit Trumps Umgang mit der Inflation zufrieden sind, haben zuletzt unglaubliche 70 Prozent der Befragten mit "Nein" geantwortet.

Selbst mehr als die Hälfte der republikanischen Wähler, nämlich 53 Prozent, sind mit der aktuellen wirtschaftlichen Lage unzufrieden. Dabei geben die harten Daten ein derart harsches Urteil nicht unbedingt her.

Mehr von Monika Rosen Die renommierte Börsen-Expertin zeichnete mit Puls 4 den Podcast "I VOTE TRUMP: Wirtschaft oder Ideologie?" auf. Die Folge kann HIER angesehen werden. Am 4.11.2026 ist Monika Rosen zu Gast in einer verlängerten ZiB 2 zum Ausgang der Midterms in den Vereinigten Staaten. Um 22 Uhr auf ORF 2.

Die Inflation liegt derzeit bei 3,7 Prozent, am letzten Tag der Amtszeit von Joe Biden betrug sie 3 Prozent. Allerdings wächst auch die Wirtschaft etwas stärker als unter Trumps Amtsvorgänger im Weißen Haus.

Davon träumen wir in Europa

Im dritten Quartal betrug das Wachstum 3,4 Prozent, gegenüber durchschnittlichen 3,2 Prozent unter Biden. Europa kann von einer derartigen Dynamik nur träumen. Am deutlichsten macht sich die Unzufriedenheit der Wähler bei den Energiepreisen bemerkbar. Vor Ausbruch des Iran-Krieges kostete eine Gallone (rund 4 Liter) Benzin im Schnitt 2,98 Dollar, heute beträgt der Durchschnittspreis 4,30 Dollar. Für die Autofahrernation USA sind die Spritpreise vor allem psychologisch von immenser Bedeutung.

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KI-Frage

Und auch die Künstliche Intelligenz ist in den USA nicht so unumstritten, wie man glauben könnte: 7 von 10 Amerikanern lehnen die Errichtung eines Rechenzentrums in ihrer Umgebung ab. Trump ist ein Unternehmer, der Präsident wurde. Welche Ironie, dass gerade er beim Thema "Wirtschaft" so viel Gegenwind erlebt.

Mag. Monika Rosen ist Börsen-Expertin bei e-fundresearch und regelmäßige Kommentatorin für Märkte und internationale Politik bei "Heute".