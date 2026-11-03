AfD stilisiert Trump zum Retter vor Satan

In rechten Kreisen weltweit wird US-Präsident Donald Trump zunehmend religiös überhöht.
Teile der AfD, aber auch russische Nationalisten und US-Tech-Oligarchen sehen in ihm den sogenannten "Katechon" – eine biblische Figur, die den Antichristen aufhalten soll. Diese Rhetorik dient laut Experten einer sehr konkreten Feindbestimmung.
Der deutsche Historiker Volker Weiss erklärt das Phänomen: "Religion beansprucht eine endgültige Deutungshoheit für sich. Der Feind Gottes ist der Feind schlechthin, da ist keine Steigerung mehr möglich." Die Verwendung religiöser Motive verleihe einer Position etwas Unangreifbares und rechtfertige besondere Maßnahmen.
"Das entspricht der Art, wie Krah und Konsorten die Welt einrichten wollen, und das ist der Kern des ganzen America-, Germany-, Russia-first-Gerede", heißt es auf n-tv. Der AfD-Politiker Maximilian Krah habe sich konkret über Trumps militärische Schläge gegen Venezuela und Iran gefreut.
Die Figur des Katechon sei völlig unklar, was einen immensen Interpretationsspielraum eröffne. "Das führt in der Politik mitunter dazu, dass der Retter des einen der Satan des anderen ist", so Weiss. Ironischerweise erkläre etwa der russische Ultranationalist Alexander Dugin den Iran zum Katechon – mit den gleichen Argumenten, nur dass dort die USA als Satan gelten.
Auch Tech-Milliardäre wie Peter Thiel und Elon Musk nutzen religiöse Motive. Sie identifizieren Technologieskepsis als "satanisch" und bekämpfen etwa die EU, weil diese Barrieren für Tech-Monopole errichten könnte.
"Sie wünschen also einen kaufkräftigen Staat, der ihnen gesellschaftliche Probleme vom Leib hält, sie selbst aber nach Belieben schalten und walten lässt", erklärt der Historiker.
In Russland werde dieser Gedanke für die Rechtfertigung des Ukraine-Krieges genutzt. Die Ukraine gelte als "Werkzeug Satans", weil sie nach Westen strebe. "Das Phänomen wird wohl bleiben", sagt Weiss.
Die säkulare westliche Ordnung werde von allen Seiten unter Druck gesetzt – auch durch fundamentalistische Strömungen aus den westlichen Gesellschaften selbst.