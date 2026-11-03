i "Mein Erlöser. Mein Präsident": Auch bei den Midterms versucht Trump mit christlichen Symbolen Stimmen zu sammeln. REUTERS/Shannon Stapleton Religion und Politik AfD stilisiert Trump zum Retter vor Satan Ein Historiker erklärt, warum Teile der Rechten in Trump einen biblischen Beschützer gegen den "Antichristen" sehen – mit Widersprüchen. Von Newsdesk Heute 03.11.2026, 11:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In rechten Kreisen weltweit wird US-Präsident Donald Trump zunehmend religiös überhöht.

Teile der AfD, aber auch russische Nationalisten und US-Tech-Oligarchen sehen in ihm den sogenannten "Katechon" – eine biblische Figur, die den Antichristen aufhalten soll. Diese Rhetorik dient laut Experten einer sehr konkreten Feindbestimmung.

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Der deutsche Historiker Volker Weiss erklärt das Phänomen: "Religion beansprucht eine endgültige Deutungshoheit für sich. Der Feind Gottes ist der Feind schlechthin, da ist keine Steigerung mehr möglich." Die Verwendung religiöser Motive verleihe einer Position etwas Unangreifbares und rechtfertige besondere Maßnahmen.

"Das entspricht der Art, wie Krah und Konsorten die Welt einrichten wollen, und das ist der Kern des ganzen America-, Germany-, Russia-first-Gerede", heißt es auf n-tv. Der AfD-Politiker Maximilian Krah habe sich konkret über Trumps militärische Schläge gegen Venezuela und Iran gefreut.

Jeder definiert seinen eigenen Satan

Die Figur des Katechon sei völlig unklar, was einen immensen Interpretationsspielraum eröffne. "Das führt in der Politik mitunter dazu, dass der Retter des einen der Satan des anderen ist", so Weiss. Ironischerweise erkläre etwa der russische Ultranationalist Alexander Dugin den Iran zum Katechon – mit den gleichen Argumenten, nur dass dort die USA als Satan gelten.

Auch Tech-Milliardäre wie Peter Thiel und Elon Musk nutzen religiöse Motive. Sie identifizieren Technologieskepsis als "satanisch" und bekämpfen etwa die EU, weil diese Barrieren für Tech-Monopole errichten könnte.

"Sie wünschen also einen kaufkräftigen Staat, der ihnen gesellschaftliche Probleme vom Leib hält, sie selbst aber nach Belieben schalten und walten lässt", erklärt der Historiker.

Trump postete auf Truth Social bereits ein KI-Bild von sich als Jesus Truth Social / KI-generiert

Ukraine als "Werkzeug Satans"

In Russland werde dieser Gedanke für die Rechtfertigung des Ukraine-Krieges genutzt. Die Ukraine gelte als "Werkzeug Satans", weil sie nach Westen strebe. "Das Phänomen wird wohl bleiben", sagt Weiss.

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Die säkulare westliche Ordnung werde von allen Seiten unter Druck gesetzt – auch durch fundamentalistische Strömungen aus den westlichen Gesellschaften selbst.