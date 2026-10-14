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Die Beziehung zwischen <strong>Mitch McConnell</strong> und <strong>Donald Trump</strong> ist seit Jahren von scharfer persönlicher und politischer Ablehnung geprägt, obwohl McConnell als langjähriger Anführer der Republikaner im Senat Trumps politische Agenda während dessen erster Amtszeit oft ermöglicht hat
Die Beziehung zwischen Mitch McConnell und Donald Trump ist seit Jahren von scharfer persönlicher und politischer Ablehnung geprägt, obwohl McConnell als langjähriger Anführer der Republikaner im Senat Trumps politische Agenda während dessen erster Amtszeit oft ermöglicht hat
REUTERS/Kevin Lamarque
Verrat am ukrainischen Volk

US-Senatoren fordern Ende von Trumps Diesel-Deal

Überraschend viele Republikaner wenden sich gegen Trump: Zwölf Senatoren fordern das Ende des umstrittenen Diesel-Abkommens mit Russland.
Von Newsdesk Heute
14.10.2026, 11:20
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In einem seltenen Akt parteiübergreifender Einigkeit haben zwölf US-Senatoren Präsident Donald Trump aufgefordert, das kürzlich vereinbarte Diesel-Abkommen mit Russland zu beenden.

Sechs Republikaner und sechs Demokraten unterzeichneten einen gemeinsamen Brief an das Weiße Haus.

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Das Abkommen sieht vor, dass Russland mehr als 300.000 Tonnen Diesel für die USA und den Weltmarkt liefern darf.

Trump hatte den Deal nach einem Telefonat mit Kremlchef Wladimir Putin verkündet und ihn mit den hohen Spritpreisen vor den Zwischenwahlen begründet.

Wie n-tv berichtet, kritisieren die Senatoren, dass das Diesel-Abkommen Russland mehr Treibstoff zur Finanzierung seines Krieges gegen die Ukraine verschaffe.

In dem Brief heißt es: "Moskau die Möglichkeit zu geben, russischen Diesel frei auf den Weltmärkten zu verkaufen, schadet den US-Sicherheitsinteressen und ist ein Verrat am ukrainischen Volk."

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Zu den Unterzeichnern gehört auch der führende Republikaner Mitch McConnell. Der Vorstoß markiert eine Abkehr von der bislang fast uneingeschränkten Unterstützung der Republikaner für Trumps außenpolitische Entscheidungen.

Der Widerspruch kommt drei Wochen vor den Zwischenwahlen am 3. November, bei denen sich die Mehrheitsverhältnisse im Kongress entscheiden.

Trump steht innenpolitisch wegen der gestiegenen Dieselpreise unter Druck, doch Experten bezweifeln, dass die russischen Lieferungen den Preisanstieg spürbar bremsen können.

red, 14.10.2026, 11:20
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