i Die Beziehung zwischen Mitch McConnell und Donald Trump ist seit Jahren von scharfer persönlicher und politischer Ablehnung geprägt, obwohl McConnell als langjähriger Anführer der Republikaner im Senat Trumps politische Agenda während dessen erster Amtszeit oft ermöglicht hat REUTERS/Kevin Lamarque Verrat am ukrainischen Volk US-Senatoren fordern Ende von Trumps Diesel-Deal Überraschend viele Republikaner wenden sich gegen Trump: Zwölf Senatoren fordern das Ende des umstrittenen Diesel-Abkommens mit Russland. Von Newsdesk Heute 14.10.2026, 11:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In einem seltenen Akt parteiübergreifender Einigkeit haben zwölf US-Senatoren Präsident Donald Trump aufgefordert, das kürzlich vereinbarte Diesel-Abkommen mit Russland zu beenden.

Sechs Republikaner und sechs Demokraten unterzeichneten einen gemeinsamen Brief an das Weiße Haus.

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Das Abkommen sieht vor, dass Russland mehr als 300.000 Tonnen Diesel für die USA und den Weltmarkt liefern darf.

Trump hatte den Deal nach einem Telefonat mit Kremlchef Wladimir Putin verkündet und ihn mit den hohen Spritpreisen vor den Zwischenwahlen begründet.

Wie n-tv berichtet, kritisieren die Senatoren, dass das Diesel-Abkommen Russland mehr Treibstoff zur Finanzierung seines Krieges gegen die Ukraine verschaffe.

In dem Brief heißt es: "Moskau die Möglichkeit zu geben, russischen Diesel frei auf den Weltmärkten zu verkaufen, schadet den US-Sicherheitsinteressen und ist ein Verrat am ukrainischen Volk."

McConnell führt Republikaner-Rebellion an

Zu den Unterzeichnern gehört auch der führende Republikaner Mitch McConnell. Der Vorstoß markiert eine Abkehr von der bislang fast uneingeschränkten Unterstützung der Republikaner für Trumps außenpolitische Entscheidungen.

Die Bilder des Tages i ?

Der Widerspruch kommt drei Wochen vor den Zwischenwahlen am 3. November, bei denen sich die Mehrheitsverhältnisse im Kongress entscheiden.

Trump steht innenpolitisch wegen der gestiegenen Dieselpreise unter Druck, doch Experten bezweifeln, dass die russischen Lieferungen den Preisanstieg spürbar bremsen können.