i 2016 verlor sie im Präsidentschaftswahlkampf gegen Donald Trumps. Vor den Midterms äußerte sie sich nun über ihren damaligen Kontrahenten. REUTERS/Jeenah Moon Spannung bei Midterms Hillary Clinton macht Ansage: "Trump wird ausrasten" In den Vereinigten Staaten laufen die "Zwischenwahlen". Hillary Clinton äußert sich in einem TV-Interview über Präsident Donald Trump. Von Newsdesk Heute 03.11.2026, 15:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In den USA haben am Dienstag die Zwischenwahlen zum Kongress begonnen. Beobachter sehen in diesen "Midterms", bei denen das Repräsentantenhaus und Teile des Senats neu gewählt werden, traditionell auch als Abstimmung über die Politik des amtierenden Präsidenten angesehen.

Amtsinhaber Donald Trump selbst hat die Wahlen zu den wichtigsten seiner Lebenszeit erklärt. Verlieren die Republikaner die Mehrheit in einem der beiden oder gar in beiden Kammern, würde das den Handlungsspielraum von Trump massiv einschränken. Die Demokraten könnten dann etwa neue Finanzmittel im Parlament blockieren und Untersuchungsausschüsse einsetzen.

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Wird Trump zur "lahmen Ente"?

Verliert die Partei des regierenden Präsidenten in dessen zweiten Amtszeit die Mehrheit im Kongress, gilt er üblicherweise als "lame duck" – also metaphorisch als lahme Ente ohne Durchsetzungskraft. Historische Beispiele dafür sind etwa Ronald Reagan im Jahr 1986, George W. Bush 2006 und Barack Obama 2014. Entsprechend viel steht auch für Trump selbst auf dem Spiel.

Die Bilder des Tages i ?

Eine frühere Gegnerin Trumps, Hillary Clinton äußerte sich nun über die Reaktion Trumps auf den Verlust der beiden Kammern. In der TV-Show "The View" erklärte sie, dass sie hoffe, dass die Demokraten sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat die Mehrheit erlangen würden. In diesem Falle würde Trump "noch mehr außer Kontrolle". Clinton legte dann sogar nach: "Ich denke, er wird ausrasten."