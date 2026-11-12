i ? Sprengsatz ferngezündet Putin-Offizier stirbt bei mysteriöser Autoexplosion In St. Petersburg wurde ein mutmaßlicher russischer Luftwaffenoffizier bei einer Autoexplosion getötet. Die Ermittler vermuten einen Anschlag. Von Newsdesk Heute 12.11.2026, 10:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Militärangehöriger ist am Donnerstagmorgen in St. Petersburg bei einer Autoexplosion ums Leben gekommen. Laut russischen Medien soll es sich bei dem Opfer um einen Offizier der russischen Luftstreitkräfte handeln. Die Ermittler haben ein Mordverfahren eingeleitet.

Der Mann hatte laut dem Nachrichtenportal "fontanka.ru" gerade sein Haus verlassen und wollte mit seinem Wagen vom Hof fahren. In diesem Moment detonierte ein Sprengsatz. Die Ermittler gehen der Frage nach, ob die Explosion aus der Ferne ausgelöst wurde.

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Druckwelle zerstört Busscheiben

Die Detonation war offenbar so heftig, dass auch die Fensterscheiben eines Busses zu Bruch gingen. Die betroffene Kolpinskoje Chaussee wurde für den Verkehr gesperrt. Ermittler untersuchten den Tatort.

Offiziell bestätigten die russischen Behörden lediglich den Tod eines Militärangehörigen. Russische und proukrainische Telegramkanäle berichteten hingegen, dass es sich um einen Offizier der Luftstreitkräfte gehandelt habe.

Es ist nicht der erste derartige Vorfall auf dieser Straße. Bereits im August war dort laut russischen Medien ein Militärangehöriger durch eine Autoexplosion getötet worden.