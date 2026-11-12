i Die Ukraine meldet erneut massive Einschränkungen bei Starshield. REUTERS/Inna Varenytsia/File Photo Raketen überwinden Luftabwehr US-Gesandte in Moskau – Starshield plötzlich gedrosselt Die Ukraine meldet erneut massive Einschränkungen bei Starshield. Ausgerechnet jetzt, wo Trumps Unterhändler bei Putin in Moskau sind. Von Newsdesk Heute 12.11.2026, 10:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für die Ukraine ist es ein gefährlicher Rückschlag: Präsident Wolodimir Selenski berichtet erneut von massiven Einschränkungen beim militärischen Satellitendienst Starshield. Seit mehreren Tagen würden ukrainische Einheiten entlang der gesamten Front und in den russisch besetzten Gebieten erhebliche Störungen feststellen.

Besonders brisant ist der Zeitpunkt: Ausgerechnet am Donnerstag (12. November), als die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner in Moskau zu Gesprächen mit Kreml-Chef Wladimir Putin eingetroffen sind, macht Selenski die Probleme öffentlich.

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Drohnen werden bei 161 km/h ausgebremst

Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten gilt für Starshield erneut eine Geschwindigkeitsgrenze von 161 km/h. Dabei geht es nicht um eine direkte Drosselung der Drohnenmotoren, sondern um die Satellitenverbindung: Bewegt sich ein damit ausgestattetes Gerät schneller als erlaubt, wird die Datenübertragung eingeschränkt oder unterbrochen.

Das hat dramatische Folgen für die ukrainische Luftabwehr. Besonders schnelle russische Drohnen mit Strahlantrieb können dadurch nur noch schwer abgefangen werden.

Selenski spricht von systematischen Beschränkungen und schließt zufällige technische Fehler aus. Bereits jetzt seien russische Angriffe durchgekommen, weil ukrainische Abfangdrohnen nicht rechtzeitig reagieren konnten.

Die Einschränkungen würden Russland helfen, mehr Ukrainer zu töten und präzisere Angriffe durchzuführen, kritisiert Selenski. Die Ukraine versuche nun, gemeinsam mit der amerikanischen Seite die Hintergründe aufzuklären.

Schon im Oktober gab es einen Starshield-Eklat

Es ist nicht das erste Mal, dass die Satellitenverbindung zum politischen Zankapfel wird. Bereits Mitte Oktober wurden ukrainische Drohnen durch eine plötzlich eingeführte Geschwindigkeitsgrenze von rund 160 km/h ausgebremst.

Damals sorgte vor allem die Frage für Aufregung, wer die Einschränkungen angeordnet hatte. SpaceX-Chef Elon Musk verwies auf die US-Regierung. Starshield werde vom amerikanischen Militär kontrolliert, erklärte er. Über Beschränkungen entscheide letztlich US-Präsident Donald Trump.

Trump wiederum bestritt, die Drosselung selbst angeordnet zu haben. Gleichzeitig versprach US-Außenminister Marco Rubio laut Selenski, dass die Einschränkungen innerhalb von 48 bis 72 Stunden aufgehoben würden.

Doch daraus wurde zunächst nichts. Während Trump bereits verkündete, dass die Verbindung wieder mit voller Geschwindigkeit funktioniere, meldeten ukrainische Vertreter weiterhin erhebliche Probleme.

Musk räumte Eingriff schließlich ein

Erst am 24. Oktober kam Bewegung in die Sache. Selenski erklärte, die ursprünglichen Geschwindigkeiten seien wiederhergestellt worden. Musk bestätigte zugleich, dass SpaceX Beschränkungen beim zivilen Satellitendienst Starlink vorgenommen hatte.

Als Begründung führte der Milliardär Verstöße gegen die Nutzungsbedingungen an. Ukrainische Streitkräfte hätten den zivilen Dienst für offensive Drohnenangriffe verwendet. Bei der militärischen Variante Starshield verwies Musk weiterhin auf die Zuständigkeit der US-Regierung.

Damit blieb die Verantwortung für die konkreten militärischen Einschränkungen umstritten.

Trump-Leute verhandeln bei Putin

Nun wiederholt sich das Szenario mitten in einer entscheidenden diplomatischen Phase. Nach zweitägigen Gesprächen zwischen Vertretern Russlands, der Ukraine und der USA in Abu Dhabi sind Witkoff und Kushner am Donnerstag nach Moskau gereist.

Dort sollen sie mit Putin über einen möglichen Weg zur Beendigung des Krieges sprechen. Bei den Verhandlungen in Abu Dhabi war zwar eine größere Gefangenenfreilassung vereinbart worden, bei den zentralen Streitfragen gab es aber keinen Durchbruch.

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Vor allem die russischen Gebietsansprüche bleiben ein massives Hindernis. Moskau fordert weiterhin weitreichende Zugeständnisse, die Kiew ablehnt.

Ist die Drosselung politischer Druck?

Ob die neuerlichen Starshield-Probleme mit den Friedensverhandlungen zusammenhängen, ist bislang nicht geklärt. Einen Beleg für eine gezielte amerikanische Druckaktion gibt es nicht.

Die zeitliche Überschneidung ist dennoch politisch brisant. Denn die Ukraine ist bei der Abwehr russischer Angriffe auf amerikanische Satellitentechnik angewiesen. Einschränkungen können sich unmittelbar auf die Verteidigungsfähigkeit des Landes auswirken.

Für Selenski steht damit erneut eine entscheidende Frage im Raum: Wer hat die Drosselung angeordnet und warum?

Schlusspunkt: Ausgerechnet während Washington mit Putin über Frieden verhandelt, muss Kiew wieder um eine funktionierende Satellitenverbindung kämpfen. Nach dem Hin und Her im Oktober droht nun der nächste Streit mit den USA.