i Wegen lauten Gelächters wurde US-Verteidigungsminister Pete Hegseth mit seiner Gruppe auf einem Soldatenfriedhof ermahnt. Reuters Eklat am Friedhof Gelächter am Grabmal! Soldat stellt Trump-Minister bloß Wegen lauten Gelächters wurde US-Verteidigungsminister Pete Hegseth mit seiner Gruppe auf einem Soldatenfriedhof ermahnt. Von Newsdesk Heute 12.11.2026, 10:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein lautes Lachen hat für US-Verteidigungsminister Pete Hegseth und seine Begleiter ein unangenehmes Nachspiel gehabt. Bei einem Besuch des Nationalfriedhofs Arlington nahe Washington wurde die Gruppe von einem Soldaten ermahnt – und das ausgerechnet am Veteranentag.

Hegseth war mit seiner Frau Jennifer Rauchet und weiteren Personen beim Denkmal des unbekannten Soldaten unterwegs. Nachdem die Gruppe gemeinsam für ein Foto posiert hatte, machte sie sich auf den Weg über die Stufen des Denkmals. Dabei war plötzlich Gelächter zu hören.

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Die Szene im Video:

Wachsoldat weist Gruppe zurecht

Ein Soldat in Paradeuniform reagierte sofort. "Alle Besucher haben jederzeit für eine Atmosphäre der Ruhe und des Respekts zu sorgen", rief er den Anwesenden zu. Der Vorfall ist auf Videoaufnahmen des US-Senders CNN zu sehen.

Der Verteidigungsminister und seine Begleiter wandten sich kurz um, gingen danach jedoch weiter. Zuvor hatte Hegseth gemeinsam mit US-Präsident Donald Trump und anderen Regierungsmitgliedern an einer Gedenkfeier teilgenommen.

Seit Jahrzehnten streng bewacht

Das 1921 errichtete Denkmal erinnert ursprünglich an einen unbekannten US-Soldaten, der im Ersten Weltkrieg gefallen war. Heute gilt es als zentrale Gedenkstätte der amerikanischen Streitkräfte und als bekanntestes Wahrzeichen des Friedhofs.

Schon 1925 ließ die Friedhofsverwaltung wegen respektlosen Verhaltens erste Wachen aufstellen. Seit 1948 übernehmen Soldaten des dritten Infanterieregiments die Bewachung – 24 Stunden am Tag.