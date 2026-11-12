i Pope Leo XIV attends a welcome ceremony with Peru's President Keiko Fujimori at Palacio de Gobierno in Lima, on the sixth day of his twelve-day apostolic journey to South America, Wednesday, Nov. 11, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) APA-Images / AP / Andrew Medichini "Hier bin ich zuhause" Überraschung! Papst Leo singt in Peru Nationalhymne mit Millionen Menschen feiern Papst Leo XIV. bei seiner Ankunft in Peru. In seiner zweiten Heimat zeigt sich das Kirchenoberhaupt sichtlich bewegt. Von Nick Wolfinger 12.11.2026, 11:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es war ein Empfang der Superlative: Papst Leo XIV. ist am Mittwochabend (Ortszeit) in Peru gelandet. Rund drei Millionen Menschen jubelten dem 71-jährigen Kirchenoberhaupt auf dem Weg vom Flughafen in die Hauptstadt Lima zu.

Am Präsidentenpalast wurde Leo XIV. von Staatspräsidentin Keiko Fujimori mit militärischen Ehren empfangen. Für Begeisterung sorgte der Papst, als er die peruanische Nationalhymne mitsang. Der gebürtige US-Amerikaner besitzt auch die peruanische Staatsbürgerschaft.

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Papst nennt Peru sein "Vaterland"

Bei einem anschließenden Treffen mit Vertretern aus Politik und Gesellschaft im Nationaltheater von Lima wurde Leo XIV. emotional. Er erklärte, wie sehr ihn Peru geprägt habe, und bezeichnete das Land als sein Vaterland.

Der gebürtige US-Amerikaner verbrachte insgesamt mehr als 20 Jahre in dem südamerikanischen Land. Zunächst war er dort als Missionar des Augustinerordens tätig, später leitete er als Bischof die Diözese Chiclayo. In dieser Zeit entwickelte er eine enge Verbindung zu Land und Leuten.

Gleichzeitig richtete das Kirchenoberhaupt deutliche Worte an die Politik. Er forderte einen stärkeren Kampf gegen die hohe Arbeitslosigkeit, Verbesserungen im Gesundheitssystem und mehr Unterstützung für Menschen in abgelegenen Regionen.

Auch die Gewalt und Kriminalität im Land sprach der Papst an. Jeder Mensch müsse ohne Angst zur Arbeit gehen und wieder nach Hause zurückkehren können.

"Hier bin ich zu Hause"

Besonders berührend wurde es am späten Abend vor der Apostolischen Nuntiatur in Lima. Dort hatten sich zahlreiche Gläubige versammelt, um den Papst zu begrüßen. Leo XIV. trat auf den Balkon, bedankte sich für den herzlichen Empfang und erklärte: "Hier bin ich zu Hause."

Anschließend rief er die Menschen dazu auf, sich für Frieden, Einheit und Versöhnung einzusetzen. Gemeinsam mit den Gläubigen betete er das Vaterunser und spendete seinen Segen.

Drei Millionen Menschen bei Papst-Messe

Schon vor seiner Ankunft in Peru hatte Leo XIV. für einen gewaltigen Menschenansturm gesorgt. Bei einer Freiluftmesse vor der Basilika von Luján in Argentinien versammelten sich am Mittwoch nach Behördenangaben mehr als drei Millionen Menschen.

Es war damit die bisher größte Messe seines Pontifikats. Bereits am Montag hatten rund 2,5 Millionen Gläubige einen Gottesdienst in Buenos Aires besucht.

Papst bleibt noch bis 17. November

Peru ist nach Uruguay und Argentinien die dritte und letzte Station seiner elftägigen Südamerika-Reise. Am Donnerstag stehen weitere Treffen mit Kirchenvertretern sowie eine Gebetswache mit Jugendlichen in Lima auf dem Programm.

Die Bilder des Tages i ?

Ein besonders emotionaler Höhepunkt dürfte noch folgen: Am Freitag reist Leo XIV. nach Chiclayo. In jener Stadt war er einst Bischof, lange bevor er zum Oberhaupt der katholischen Kirche gewählt wurde.