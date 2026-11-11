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Mit einer Rekordmesse in Luján beendete Leo XIV. seinen Argentinien-Besuch. Danach reiste er weiter nach Peru.
Mit einer Rekordmesse in Luján beendete Leo XIV. seinen Argentinien-Besuch. Danach reiste er weiter nach Peru.
REUTERS/Martin Cossarini
Leo XIV. feiert Rekord-Messe

Drei Millionen Menschen bei Papst-Messe in Argentinien

Mehr als drei Millionen Menschen kamen zur Messe von Papst Leo XIV. in Argentinien. Es war der größte Gottesdienst seiner Amtszeit.
Von Newsdesk Heute
11.11.2026, 20:12
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Ein Menschenmeer hat Papst Leo XIV. zum Abschluss seines Argentinien-Besuchs empfangen. Mehr als drei Millionen Gläubige versammelten sich nach Behördenangaben am Mittwoch zu einer Freiluftmesse vor der Basilika in Luján. Es war der bislang größte Gottesdienst seines Pontifikats. In seiner Predigt rief der Papst die Menschen dazu auf, ihren Glauben mit Liebe und Solidarität zu leben.

Im Kapuzenpulli: Bob Dylan trifft Papst Leo XIV.

"Argentinien, erhebe dich und geh", sagte Leo XIV. vor der Menschenmenge. Dabei zitierte er den Heiligen Augustinus: "Schweigst du, so schweig aus Liebe; redest du, so rede aus Liebe." Rund um die Basilika kletterten Besucher auf Bäume, Zäune und Laternenpfähle, um einen Blick auf das Kirchenoberhaupt zu erhaschen.

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Zum Ende seines Besuchs bedankte sich der 71-Jährige für den Empfang in seiner Heimat des Vorgängers Franziskus. "Ich habe mich wie zu Hause gefühlt", sagte er. Argentinien hatte seit fast vier Jahrzehnten keinen Papstbesuch mehr erlebt. Franziskus war trotz seiner Herkunft nie in sein Heimatland zurückgekehrt.

Millionen bei mehreren Gottesdiensten

Bereits am Montag hatten nach Behördenangaben rund 2,5 Millionen Menschen an einer Messe in der Hauptstadt Buenos Aires teilgenommen. Am Dienstag kamen weitere 650.000 Gläubige zu einem Gottesdienst in Córdoba. Eine Gebetsfeier mit Jugendlichen in Buenos Aires zog rund eine Million Menschen an.

Während seines Aufenthalts traf Leo XIV. auch Opfer sexuellen Missbrauchs durch Geistliche und andere Angehörige der katholischen Kirche. Zudem besuchte er ein Gefängnis in Buenos Aires. Dort rief er die Häftlinge dazu auf, ihre Zeit hinter Gittern als Möglichkeit für einen Neuanfang zu nutzen. Das Gefängnis Devoto war während der Militärdiktatur von 1976 bis 1983 auch ein geheimes Haft- und Folterzentrum gewesen.

Papst kritisiert Sparpolitik von Milei

Bei seinen Auftritten in Argentinien äußerte sich Leo XIV. auch kritisch zur Politik von Präsident Javier Milei. Er forderte einen besseren Schutz für benachteiligte Menschen und betonte, dass besonders Arme, Hungrige, Migranten, Kranke und Gefangene Unterstützung brauchen. Mileis Regierung setzt auf massive Einsparungen bei den Staatsausgaben.

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Am Mittwochabend setzte der Papst seine zwölf Tage dauernde Südamerika-Reise mit der Weiterreise nach Peru fort. Dort war er rund zwei Jahrzehnte als Missionar und Bischof tätig. In seiner früheren Wirkungsstätte Chiclayo ist für Freitag eine weitere große Freiluftmesse geplant. Erwartet werden mehr als eine Million Menschen.

red, 11.11.2026, 20:12
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