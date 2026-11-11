i Pete Hegseth kann durchatmen, es wird (vorerst) keine Amtsenthebung geben. REUTERS Wirbel um Abstimmung Elf Demokraten fehlten – Hegseth entgeht Amtsenthebung Eine Abstimmung über US-Kriegsminister Pete Hegseth sorgt für Wirbel. Weil elf Demokraten fehlten, wurde das Verfahren vorerst gestoppt. Von Newsdesk Heute 11.11.2026, 16:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im US-Kongress herrscht dicke Luft! Ein Vorstoß zur Amtsenthebung von US-Kriegsminister Pete Hegseth ist am Mittwoch im Repräsentantenhaus gescheitert. Besonders brisant: Ausgerechnet elf Demokraten waren bei der entscheidenden Abstimmung nicht anwesend. Jetzt fliegen innerhalb der Partei die Fetzen.

Mit 211 zu 204 Stimmen beschlossen die Abgeordneten, die Vorwürfe gegen Hegseth an den Justizausschuss zu verweisen. Damit wurde das Verfahren vorerst ausgebremst. Hätten die elf fehlenden Demokraten mitgestimmt, hätte die Abstimmung anders ausgehen können.

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Stau und Verkehrsunfälle als Ausrede

Wie die "Krone" berichtet, begründeten einige der abwesenden Demokraten ihr Fernbleiben mit Verkehrsproblemen. Staus und Unfälle hätten verhindert, dass sie rechtzeitig zum Kapitol kamen. Zwei Abgeordnete erklärten sogar, sie seien genau in dem Moment eingetroffen, als die Abstimmung bereits beendet war.

Für zusätzlichen Ärger sorgt die Abwesenheit von Nancy Pelosi. Die 86-jährige Demokratin hielt sich während der Abstimmung in San Francisco auf. Dort nahm sie an einer Veranstaltung zum Veteranentag teil und wurde für ihren Einsatz geehrt. Ihre Sprecherin versicherte anschließend, Pelosi hätte gegen Hegseth gestimmt.

"Faule Hintern" sorgen für Wirbel

Innerhalb der Demokraten ist die Empörung groß. Die Abgeordnete Sydney Kamlager-Dove machte ihrem Ärger öffentlich Luft. Man habe schließlich gewusst, dass die Abstimmung bevorstehe. Ihre Parteikollegen hätten ihre "faulen Hintern" rechtzeitig zur Abstimmung bewegen sollen, schimpfte sie.

Auch Alexandria Ocasio-Cortez fand deutliche Worte. Gegenüber CNN erklärte sie, dass Abgeordnete ihre Arbeit erledigen müssten. Als sie früher in einem Restaurant gearbeitet habe, sei auch von ihr verlangt worden, pünktlich zu erscheinen.

In die Kritik gerät nun auch der demokratische Fraktionschef Hakeem Jeffries. Ihm wird vorgeworfen, seine eigenen Abgeordneten nicht rechtzeitig zur Abstimmung mobilisiert zu haben.

Schwere Vorwürfe gegen Trumps Minister

Der Antrag auf Amtsenthebung war ausgerechnet von einem Republikaner eingebracht worden. Thomas Massie aus Kentucky wirft Hegseth vor, seine Befugnisse als Verteidigungsminister überschritten zu haben.

Konkret geht es unter anderem um den Krieg gegen den Iran, den Hegseth laut Massie ohne entsprechende Zustimmung des Kongresses vorangetrieben haben soll.

Auch die tödlichen US-Luftangriffe auf mutmaßliche Drogenschmuggler in der Karibik und im Ostpazifik stehen im Mittelpunkt der Vorwürfe. Massie spricht von außergerichtlichen Tötungen.

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Hegseth gewinnt vorerst Zeit

Für den umstrittenen Pentagonchef bedeutet die Abstimmung zunächst eine politische Verschnaufpause. Vom Tisch sind die Vorwürfe damit allerdings nicht.

Ocasio-Cortez kündigte bereits weitere Untersuchungen und Vorladungen an. Nach dem Wahlerfolg der Demokraten bei den Zwischenwahlen könnten sich die politischen Machtverhältnisse im Kongress zudem verändern.

Für die Demokraten bleibt vorerst eine bittere Erkenntnis: Bei einer Abstimmung, die mit nur sieben Stimmen Unterschied entschieden wurde, fehlten ausgerechnet elf Abgeordnete aus den eigenen Reihen.