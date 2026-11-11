i Ex-US-Präsident Joe Biden wurde in Irland mit Gegenständen beworfen. IMAGO/ZUMA Press Wire "Genozid-Joe" Palästina-Aktivisten bewerfen Biden mit Milchpackerln Palästina-Aktivisten bereiteten Joe Biden in Irland einen wütenden Empfang. Sie warfen mit Gegenständen und beschimpften den Ex-US-Präsidenten. Von Newsdesk Heute 11.11.2026, 14:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Turbulenter Überraschungsbesuch für Ex-US-Präsident Joe Biden in der irischen Hauptstadt Dublin: Eigentlich sollte dort sein Sohn Hunter Biden vor der Trinity College mit der Goldmedaille für "herausragende Beiträge zum öffentlichen Diskurs" geehrt werden.

Verliehen bekam er diese Auszeichnung für seine jüngste öffentliche Auseinandersetzung mit der amerikanischen Politik und Medienlandschaft sowie für sein Engagement für die Aufklärung über Suchterkrankungen und deren Bewältigung. Wie die "Krone" berichtet, nahmen auch Biden und seine Ehefrau Jill an der Verleihung teil.

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Zwei Festnahmen

Der Besuch des Ex-Präsidenten sorgte jedoch bei einigen Palästina-Aktivisten für Unmut. Sie versammelten sich vor der Universität zu einem lautstarken Protest gegen Bidens Unterstützung für Israel.

Sie skandierten Parolen wie "Genozid-Joe, du hast Blut an deinen Händen". Sicherheitskräfte mussten die Demonstranten zurückhalten. Dennoch kam es zu wilden Szenen, als das Ehepaar Biden das Gebäude verließ.

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Noch bevor sie in ein Auto einstiegen, bewarfen die Demonstranten die Bidens mit mehreren Gegenständen. Unter diesen befanden sich auch Milchpackerln. Der ehemalige Präsident und seine Frau wurden von Leibwächtern mit Schirmen geschützt und in Sicherheit gebracht. Des Weiteren kam es zu zwei Festnahmen.