i Fahrzeugkontrolle bei einer Bundeswehr-Übung in der Rommel-Kaserne in Nordrhein-Westfalen 2023. Künftig dürfen bestimmte chinesische Autos nicht mehr auf Militärgelände. Der Grund: Kameras und Sensoren könnten sensible Daten aufzeichnen. (Symbolbild) Bundeswehr/Luca Vahlsing, iStock / "Heute"-Montage Zugangscodes gefilmt Bundeswehr verbannt chinesische Drohnen und Autos Nur durch Zufall flog bei einer Militärübung in Norwegen auf, dass chinesische Autos unbemerkt filmten. Nun zieht auch die Bundeswehr Konsequenzen. Von Nick Wolfinger 11.11.2026, 13:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die deutsche Bundeswehr zieht die Reißleine: Wegen erheblicher Sicherheitsbedenken dürfen chinesische Kleindrohnen künftig nicht mehr eingesetzt werden. Auch zahlreiche Autos aus China werden von Militärgeländen verbannt.

Dass die Sorge vor Spionage keineswegs unbegründet ist, zeigt ein brisanter Vorfall in Norwegen. Dort zeichneten chinesische Mietautos sogar geheime Zugangscodes zu militärischen Einrichtungen auf.

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Soldaten entdecken geheime Aufnahmen durch Zufall

Der Vorfall ereignete sich während der norwegischen Militärübung "Hovedstad", die vom 14. bis 18. September 2026 im Bereich des Flughafens Oslo stattfand. Die Armee hatte dafür unter anderem chinesische Elektroautos angemietet.

Aufgeflogen ist die Sache offenbar durch einen Zufall: Wartende Soldaten beschäftigten sich mit dem Bildschirm eines Mietautos. Dabei entdeckten sie plötzlich zahlreiche Videos, die das Fahrzeug mit seinen eingebauten Kameras selbstständig aufgenommen und gespeichert hatte.

Die Aufnahmen hatten es in sich. Zu sehen waren Soldaten beim Ein- und Aussteigen, ihre Fahrtrouten, Aufenthaltsorte und Informationen darüber, welche Personen sie abgeholt hatten.

Besonders brisant: Die Kameras hatten sogar die Ziffern von Zugangscodes aufgezeichnet, die Soldaten zum Öffnen von Toren und Türen militärischer Einrichtungen eingaben.

Leutnant Fredrik Blanck bestätigte die Entdeckung gegenüber der norwegischen Wirtschaftszeitung "Dagens Næringsliv". Auch der norwegische Heimatschutz bestätigte, dass die Fahrzeuge entsprechende Videos gespeichert hatten.

Autos trotz Spionage-Risiko weiter genutzt

Mindestens zwei der betroffenen Fahrzeuge stammten vom chinesischen Hersteller Deepal. Trotz der Entdeckung konnten die Soldaten die Autos nicht einfach stehen lassen. Weil nicht genügend Ersatzfahrzeuge vorhanden waren, mussten sie diese weiterverwenden.

Die gespeicherten Aufnahmen wurden anschließend gelöscht. Ob die sensiblen Daten zuvor bereits an andere Stellen übertragen oder außerhalb der Fahrzeuge gespeichert wurden, ist bis heute ungeklärt.

Der Fall zeigt, wie leicht moderne Autos mit ihren zahlreichen Kameras und Sensoren unbeabsichtigt militärische Geheimnisse erfassen können. Ein tatsächlicher Datenabfluss an chinesische Geheimdienste wurde allerdings nicht nachgewiesen.

Die Autos hatte das norwegische Militär über den Autovermieter Hertz angemietet. Dessen norwegischer Betreiber gehört über eine Eigentümerkette zum chinesischen Geely-Konzern, der auch Volvo Cars kontrolliert. Volvo weist Sicherheitsbedenken wegen der chinesischen Eigentümerschaft zurück.

Bundeswehr verbietet jetzt chinesische Autos

In Deutschland zieht die Bundeswehr jedenfalls Konsequenzen aus den Sicherheitsbedenken. Wie der "Spiegel" berichtet, dürfen bestimmte Fahrzeuge chinesischer Hersteller nicht mehr in militärische Sicherheitsbereiche einfahren.

Innerhalb der Truppe kursieren demnach konkrete Listen mit betroffenen Modellen. Dazu zählen Fahrzeuge der Hersteller BYD, Geely und NIO.

Für Soldaten, die privat ein entsprechendes Auto besitzen, hat das unmittelbare Folgen: Sie müssen ihre Fahrzeuge künftig außerhalb der gesicherten Kasernenbereiche parken.

Auch chinesische Drohnen fliegen raus

Neben den Autos werden auch chinesische Kleindrohnen aus der Bundeswehr verbannt. Bereits angeschaffte Geräte großer Hersteller wie DJI dürfen nicht mehr eingesetzt werden. Ein Sprecher des deutschen Verteidigungsministeriums bestätigte gegenüber dem "Spiegel", dass chinesische Modelle künftig durch nationale oder europäische Produkte ersetzt werden sollen.

Damit soll sichergestellt werden, dass Drohnen Aufnahmen von Übungsplätzen, Kasernen oder sogar deutschen Waffensystemen nicht an chinesische Geheimdienste weiterleiten. Denn wie der "Spiegel" unter Berufung auf einen Bundeswehr-Insider berichtet, soll der Militärische Abschirmdienst (MAD) bei Untersuchungen sogar forensische Hinweise auf einen möglichen Datenabfluss entdeckt haben. Ob tatsächlich sensible Informationen nach China gelangten, ist allerdings nicht belegt.

Die Bilder des Tages i ?

Der Vorfall in Norwegen zeigt jedenfalls, dass für die Aufzeichnung sensibler Militärinformationen nicht einmal spezielle Spionagetechnik notwendig ist. Mitunter reichen dafür schon die eingebauten Kameras eines gewöhnlichen Elektroautos.