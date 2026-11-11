Hunderte Schulen nach Bombendrohungen geräumt

Großalarm an Italiens Schulen: Am Mittwoch mussten landesweit mindestens 300 Bildungseinrichtungen vorsorglich geräumt werden. Auslöser waren Bombendrohungen, die nahezu zeitgleich per E-Mail eingegangen waren.
Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, erhielten die betroffenen Schulen identische Drohschreiben. Auffällig war vor allem die Unterschrift: Die Nachrichten waren mit "Mikhail Andropov, Anführer des Vilayats Misoginistan" unterzeichnet.
Italiens Bildungsminister bestätigte die groß angelegten Sicherheitsmaßnahmen. Demnach mussten Hunderte Schulstandorte im ganzen Land vorsorglich evakuiert werden. Die Behörden reagierten damit auf die gleichzeitig eingegangenen Bombenwarnungen.