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Hunderte Schulen in Italien wurden am Mittwoch wegen Bombendrohungen geräumt.
Hunderte Schulen in Italien wurden am Mittwoch wegen Bombendrohungen geräumt.
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Italien in Alarmbereitschaft

Hunderte Schulen nach Bombendrohungen geräumt

Hunderte Schulen in Italien wurden am Mittwoch wegen Bombendrohungen geräumt. Mindestens 300 Einrichtungen waren betroffen.
Von Newsdesk Heute
11.11.2026, 12:57
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Großalarm an Italiens Schulen: Am Mittwoch mussten landesweit mindestens 300 Bildungseinrichtungen vorsorglich geräumt werden. Auslöser waren Bombendrohungen, die nahezu zeitgleich per E-Mail eingegangen waren.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, erhielten die betroffenen Schulen identische Drohschreiben. Auffällig war vor allem die Unterschrift: Die Nachrichten waren mit "Mikhail Andropov, Anführer des Vilayats Misoginistan" unterzeichnet.

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Italiens Bildungsminister bestätigte die groß angelegten Sicherheitsmaßnahmen. Demnach mussten Hunderte Schulstandorte im ganzen Land vorsorglich evakuiert werden. Die Behörden reagierten damit auf die gleichzeitig eingegangenen Bombenwarnungen.

red, 11.11.2026, 12:57
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