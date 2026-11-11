i Der Schaden wurde mit rund 130.000 Euro beziffert. EinsatzReport24 Familie saß im Auto Betrunkener Vater schrottet Porsche – 130.000 € Schaden Wilder Verkehrsunfall in Deutschland: Ein Familienvater verlor die Kontrolle über seinen Porsche. Im Auto saßen auch seine Frau und Tochter (4). Von Newsdesk Heute 11.11.2026, 13:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schwer alkoholisiert soll am Dienstag ein Mann (32) in Heddesheim-Muckensturm (Baden-Württemberg) mit seinem Porsche unterwegs gewesen sein. Gegen 20.00 Uhr verlor er im Bereich eines Kreisverkehrs die Kontrolle über seinen Wagen.

In weiterer Folge kam es zum Unfall. Besonders brisant: Neben dem Familienvater befanden sich auch seine Frau (31) sowie die vierjährige Tochter im Auto. Während das Kind glücklicherweise unverletzt blieb, musste die Mutter mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

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Mann trug Jogginghose verkehrt herum

Laut Polizeiangaben war der 32-Jährige mit einem Porsche Carrera GTS auf der K 4133 aus Richtung Weinheim kommend in Richtung Kreisel Muckensturm/Übergang K 4134 unterwegs. Beim Kreisverkehr kam er dann von der Fahrbahn ab und geriet in einen Straßengraben.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Lenker betrunken sein muss. Er soll durch die Unfallstelle getaumelt sein. Zudem habe er seine Jogginghose verkehrt herum getragen.

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Einen Atemalkoholtest verweigerte der Mann. Daher wurde er auf die Dienststelle gebracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. In weiterer Folge wurde der Führerschein des Unfalllenkers beschlagnahmt. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf rund 130.000 Euro.