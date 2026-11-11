i Das schwer beschädigte Unfallauto am Unglücksort in North Hollywood (Los Angeles). Bei dem Vorfall am Dienstag kamen drei Menschen ums Leben. APA-Images / AP / David Swanson "Halfen immer den Obdachlosen" Auto rast in Imbissstand in Los Angeles – drei Tote "Es bricht mir das Herz", sagt eine Anwohnerin. Nach dem tödlichen Unglück in North Hollywood trauert eine ganze Nachbarschaft. Von Nick Wolfinger 11.11.2026, 14:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie verkauften täglich Essen, halfen Obdachlosen und waren aus der Nachbarschaft nicht mehr wegzudenken. Jetzt steht die Gemeinde in North Hollywood (Los Angeles) unter Schock.

Am Dienstag raste ein Minivn in mehrere Essensstände vor einer U-Bahn-Station. Drei Menschen kamen ums Leben, mindestens drei weitere wurden verletzt.

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Das Unglück ereignete sich gegen 17.55 Uhr Ortszeit nahe der Kreuzung Lankershim Boulevard und Chandler Boulevard. Ein Toyota Sienna kam plötzlich von der Straße ab, fuhr auf den Gehsteig und erfasste mehrere Menschen, die dort gerade Essen verkauften oder eine Mahlzeit genossen.

"Es bricht mir das Herz"

Besonders erschüttert sind die Anwohner, weil die beiden getöteten Essensverkäufer seit Jahren ein fester Bestandteil der Nachbarschaft waren. Sie boten vor der Metrostation regelmäßig Kaffee, Snacks und warme Speisen an und kümmerten sich laut Anwohnern auch um Menschen, die auf der Straße leben.

"Sie helfen hier immer den Obdachlosen und den Menschen in der Gegend. Es bricht mir das Herz", sagte Anwohnerin Angela Parker.

Auch ein anderer Zeuge konnte das Geschehene kaum fassen. Er berichtete von einem Paar, das dort jeden Tag gemeinsam Essen verkaufte. "Ich kann das einfach nicht glauben", sagte er erschüttert.

Augenzeuge sah Menschen durch die Luft fliegen

Augenzeuge Gian Barbarona befand sich nur wenige Meter entfernt, als das Auto auf den Gehsteig raste. Zunächst hörte er quietschende Reifen, dann sah er die Katastrophe.

"Es sah aus, als wäre eine Rohrbombe explodiert", schilderte der Mann. Er habe gesehen, wie Menschen durch die Luft geschleudert wurden und anschließend zu Boden fielen. Mit seinem Handy filmte er die Folgen des Unfalls.

Drei Menschen starben noch an der Unfallstelle. Zwei weitere Personen sowie der 60-jährige Lenker wurden ins Krankenhaus gebracht.

Polizei rätselt über Unfallursache

"Das Auto überfuhr Menschen, die aßen, und Menschen, die Essen verkauften. Leider sind drei Menschen ums Leben gekommen", erklärte Polizeihauptmann Warner Castillo. Warum der Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist noch unklar.

Ein Zeuge meinte, der Autolenker sah "völlig durcheinander" aus und schien "total neben der Spur" zu sein. Ob er unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand, wird untersucht.

Die Bilder des Tages i ?

Für die Menschen in North Hollywood waren die Essensverkäufer mehr als bloß Händler. Sie gehörten zur Nachbarschaft und waren für viele Bedürftige eine wichtige Anlaufstelle. Nun trauert die Gemeinde um drei Menschen, die bei dem Unglück ihr Leben verloren.