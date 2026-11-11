i Der Flughafen Bratislava profitiert vom Rückzug der Billigflieger aus Wien. IMAGO/imagebroker Billigflieger weg aus Wien Flughafen Bratislava erlebt Mega-Boom bei Passagieren Der Flughafen Bratislava profitiert vom Rückzug der Billigflieger aus Wien. Im Oktober verdoppelte sich die Passagierzahl auf knapp 390.000. Von Newsdesk Heute 11.11.2026, 14:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Flughafen Bratislava befindet sich weiter auf Rekordkurs. Im Oktober nutzten 389.568 Passagiere den Airport in der slowakischen Hauptstadt – doppelt so viele wie im selben Monat des Vorjahres. Damit verzeichnete der Flughafen bereits den zehnten Rekordmonat in Folge.

Auch die Bilanz seit Jahresbeginn fällt deutlich positiv aus: Von Jänner bis Oktober wurden insgesamt 4,1 Millionen Reisende gezählt. Gegenüber dem Vergleichszeitraum 2025 entspricht das einem Anstieg von 99 Prozent.

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Wizz Air sorgt für kräftiges Wachstum

Als wesentlichen Grund für den Passagierboom nennt der Flughafen die neue Basis der ungarischen Billigfluglinie Wizz Air. Mit mittlerweile rund 30 Verbindungen ist die Airline zum größten Anbieter am Standort aufgestiegen.

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Bratislava profitiert damit auch vom Rückzug einiger Billigflugangebote aus Wien. Der slowakische Airport steht insbesondere bei günstigen Flugverbindungen in Konkurrenz zum deutlich größeren Flughafen Wien-Schwechat.

Dort wurden im September knapp drei Millionen Passagiere abgefertigt, etwas weniger als im Vorjahresmonat. Im Oktober 2025 hatte der Wiener Flughafen noch 3,1 Millionen Reisende gezählt.