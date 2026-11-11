i Land unter in Lissabon: Im Bereich des Bahnhofs Oriente stehen zahlreiche Autos nach den heftigen Regenfällen durch Sturm Charles unter Wasser. EPA Autos von Fluten mitgerissen Sturm-Chaos in Spanien & Portugal: 360 Flüge gestrichen Sturm Charles sorgt in Portugal und Spanien für Chaos. Autos werden von Fluten mitgerissen, Schulen bleiben zu, Hunderte Flüge fallen aus. Von Nick Wolfinger 11.11.2026, 13:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sturm Charles hält Portugal und Teile Spaniens in Atem! Heftiger Regen, Orkanböen und Überschwemmungen haben am Mittwoch bereits schwere Schäden angerichtet.

In Portugal fällt an 8.000 Schulen der Unterricht sicherheitshalber aus. An den Flughäfen von Lissabon, Porto, Faro und Madeira fielen am Vormittag insgesamt 360 Flüge aus.

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80-Jähriger auf Madeira in Fluten vermisst

Besonders dramatisch ist die Lage auf der portugiesischen Atlantikinsel Madeira: Hier wurden Regenmengen von mehr als 350 Litern pro Quadratmeter innerhalb von zwölf Stunden gemessen. Autos wurden von den Wassermassen mitgerissen, Straßen überflutet und zahlreiche Bäume entwurzelt. Bis Mittwochvormittag registrierte der dortige Zivilschutz bereits 210 wetterbedingte Vorfälle.

In São Roque bei Funchal trat ein Bach über die Ufer. Mehrere Fahrzeuge wurden von der Strömung erfasst. Ein 80-jähriger Mann galt zunächst als vermisst. Die Sorge war groß, dass ihn die Fluten mitgerissen hatten.

Gegen 8 Uhr dann die Erleichterung: Einsatzkräfte entdeckten den Mann in einer überfluteten Garage und konnten ihn lebend retten. Er erlitt offenbar nur leichte Verletzungen und befindet sich in stabilem Zustand.

Windböe über 180 km/h auf La Palma

Auch auf der spanischen Kanareninsel La Palma hinterließ das Unwetter eine Spur der Verwüstung. Im Hafenbereich von Santa Cruz de La Palma wurde eine Windböe von mehr als 180 km/h registriert. Der außergewöhnlich hohe Messwert muss allerdings noch offiziell bestätigt werden.

Der Sturm deckte Schäden an Gebäuden auf, ließ Bäume umstürzen und sorgte für Erdrutsche. Mehrere Straßen mussten gesperrt werden. Im Hafen wurden Schiffscontainer umgeworfen, sogar ein Segelboot sank.

Dazu kamen heftige Regenfälle: In der Gegend von Risco de La Concepción wurden bis zum Mittwochvormittag mehr als 130 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gemessen.

Portugal: Schulen zu, Flüge gestrichen

Auf dem portugiesischen Festland bereiteten sich die Behörden unterdessen auf die nächste Unwetterwelle vor. Landesweit blieben rund 8.000 Schulen geschlossen, auch zahlreiche öffentliche Einrichtungen stellten ihren Betrieb ein. Die Regierung rief die Bevölkerung dazu auf, möglichst zu Hause zu bleiben.

Besonders hart traf es den Flugverkehr. Bis 11 Uhr Ortszeit wurden an den Flughäfen von Lissabon, Porto, Faro und Madeira insgesamt 360 Flüge gestrichen. Allein in Lissabon waren 310 Flugbewegungen betroffen.

Auch in der Hauptstadt standen bereits Straßen unter Wasser. In der Nähe des Bahnhofs Oriente wurden mehrere Autos teilweise überflutet. Der Zivilschutz registrierte im Großraum Lissabon zahlreiche Einsätze. Auf dem portugiesischen Festland waren am Mittwochmorgen zudem rund 2.000 Stromkunden ohne Elektrizität.

Regierung warnt: Das Schlimmste kommt noch

Obwohl die Meteorologen ihre ursprünglichen Windprognosen mittlerweile abgeschwächt haben, ist die Gefahr noch nicht vorbei. Das Tiefdruckgebiet Charles hat sich in zwei Kerne aufgeteilt und dürfte deshalb weniger stark ausfallen als zunächst befürchtet.

Für mehrere portugiesische Regionen gilt dennoch weiterhin die höchste Warnstufe wegen heftiger Niederschläge. Im Bezirk Faro werden Windböen von bis zu 140 km/h an besonders exponierten Stellen erwartet.

Die portugiesische Regierung warnte am Mittwochmittag, dass der schwierigste Teil des Unwetters auf dem Festland noch bevorstehen könnte. Vor allem der Nachmittag und Abend gelten als kritisch. Eine weitere Gefahr lauert an den Küsten: Dort rechnen die Behörden mit Wellen von bis zu zehn Metern Höhe. Zahlreiche Hafeneinfahrten wurden vorsorglich gesperrt.

Die Bilder des Tages i ?

Für Madeira gibt es zumindest eine erste Entwarnung: Dort ist der schlimmste Teil des Sturms bereits vorüber. Auf dem portugiesischen Festland bleibt Charles dagegen vorerst eine ernste Gefahr.